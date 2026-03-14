And the Oscar goes to Α.Ε.Κ. of Marko Nikolic!

Η απονομή των Όσκαρ είναι αύριο και ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τα... ποδοσφαιρικά και την Ένωση του Σέρβου τεχνικού που τα... σάρωσε ήδη.

Η αντίστροφη μέτρηση για την υπέρλαμπρη τελετή των Όσκαρ έχει ξεκινήσει αφού η εκδήλωση για τα συγκεκριμένα απόλυτα βραβεία επιβράβευσης είναι αύριο. Εδώ να εξηγήσουμε για όποιον δεν το γνωρίζει πως τα βραβεία Όσκαρ, ή αλλιώς τα Βραβεία Ακαδημίας, επιβραβεύουν την αριστεία στις κινηματογραφικές επιδόσεις. Απονέμονται ετησίως από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών (AMPAS) και καλύπτουν διάφορες κατηγορίες από σκηνοθεσία, σενάριο, πρωταγωνιστές έως μουσική, φωτογραφία και άλλα... Εμείς εδώ θα κάνουμε απονομή των... ποδοσφαιρικών Όσκαρ για την αγωνιστική χρονιά που τρέχει από το καλοκαίρι έως και σήμερα με την ΑΕΚ να είναι η απόλυτη κυρίαρχος και να θυμίζει κάτι από τις ταινίες: Μπεν Χουρ (1959), Τιτανικός (1997) και Άρχοντα των Δαχτυλιδιών "η επιστροφή του Βασιλιά", όπου συνιστούν τις τρεις ταινίες που κατέκτησαν τα περισσότερα Όσκαρ, 11 παρακαλώ η κάθε μία, από οποιαδήποτε άλλη!

Στην περίπτωσή μας ωστόσο και στα ποδοσφαιρικά Όσκαρ το περίφημο και γνωστό σε όλους μας πλέον εκτιμώ: and the Oskar goes to... αφορά την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς μιας και αναμφισβήτητα σε πολλές, πιο σωστά στις περισσότερες, κατηγορίες είναι η ομάδα που κερδίζει τα βραβεία από τον ανταγωνισμό: με πρώτο και καλύτερο αυτό της σκηνοθεσίας όπου το κερδίζει σίγουρα ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός κατάφερε σε χρόνο ρεκόρ να παρουσιάζει μια ομάδα πρωταγωνίστρια, νικήτρια και να διεκδικεί πρωτάθλημα (αν δεν είχε και κόντρα διαιτησία θα είχε χτίσει και διαφορά) αφού έχει την Ένωση πρώτη, μόνη και καλύτερη τη στιγμή που φέτος είναι η ομάδα με τις περισσότερες παρουσίες στην κορυφή της βαθμολογίας από οποιαδήποτε άλλη... Ενώ και στην Ευρώπη τα πήγε περίφημα και συνεχίζει τη στιγμή που γράφει ιστορία και περνάει το όνομά του στο χρυσό βιβλίο της ιστορίας του Δικέφαλου!

Μην ξεχνάμε ότι ο Νίκολιτς ανέλαβε τη τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ έχοντας την υποχρέωση την περίοδο που θα επιχειρεί να την αλλάξει αγωνιστικά, πνευματικά, σε επίπεδο νοοτροπίας, ταυτόχρονα να προκριθεί στη φάση του League phase του Conference League μέσα από μια διαδικασία τριών προκριματικών αγώνων στην καρδιά του καλοκαιριού και όντας ανίσχυρη στη τελευταία κρίσιμη αναμέτρηση, όπου συναντήθηκε με την Άντερλεχτ και την απέκλεισε, ενώ σε όλη τη διαδικασία δεν είχε καμία ήττα! Άλλωστε μόλις μια τέτοια είχε στην Ευρώπη (ήττα) στη σεζόν που τρέχει στην Σλοβενία από την Τσέλιε και η εκδίκηση ήταν αν μη τι άλλο εκκωφαντική με τεσσάρα αντί για... οκτάρα! Πλην της κορυφής στην Ελλάδα η ΑΕΚ του Νίκολιτς βρίσκεται ήδη (εκτός αν γίνει κάτι που δεν θα έχει προηγούμενο) στα προημιτελικά του Conference League και μάλιστα θα έχει τη δυνατότητα να το πετύχει με δυο νίκες: θα συνιστά την 9η για φέτος στην ευρωπαϊκή πορεία του Δικέφαλου!

Προφανώς θα του έδινε κανείς και το βραβείο του σεναρίου, αλλά αυτό πηγαίνει δικαιωματικά στον Χαβιέ Ριμπάλτα, ο οποίος είχε τη σκέψη να φέρει στην ΑΕΚ και την Αθήνα τον Μάρκο Νίκολιτς να διαδεχθεί τον Ματίας Αλμέιδα και να βάλει την ομάδα σε τροχιά επιτυχιών ξανά. Παράλληλα οι προσθήκες του, με εξαίρεση ένα, βαριά δυο πρόσωπα, ήταν εκείνες που έκαναν τη δουλειά του Σέρβου τεχνικού ακόμη πιο εύκολη. Είχε λοιπόν το ...σενάριο έτοιμο στο κεφάλι του και φαίνεται το δημιουργούσε στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2024 που ανέλαβε και το ολοκλήρωσε τον Απρίλιο του 2025 όπου το ανέπτυξε στον "παραγωγό" Μάριο Ηλιόπουλο και εκείνος άναψε το πράσινο φως για να προχωρήσει στην υλοποίηση του σεναρίου του. Προφανώς και στον ιδιοκτήτη της Ένωσης πηγαίνει το βραβείο Όσκαρ της παραγωγής της ταινίας μιας και δίχως... πορτοφόλι καλά τα σχέδια μα δεν δύναται να υλοποιηθούν, απαιτείται μαρούλι και πίστη στο... σενάριο, κάτι που έγινε από τον Ηλιόπουλο...

Προφανώς και έπειτα περνάμε στην κατηγορία των πρωταγωνιστών με τον Ρέλβας και τον Μαρίν να... σφάζονται ποιος θα πάρει το βραβείο της καλύτερης καλοκαιρινής προσθήκης στην Ελλάδα. Πραγματικά πρέπει να το μοιραστούν μιας και είναι υπέροχοι και οι δυο, αν έπρεπε σώνει και ντε να πάει σε έναν εκ των δυο το... αγαλματάκι, τότε αυτός θα ήταν ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός! Βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου προφανώς στον "Magito", εννοώ τον Ορμπελίν Πινέδα και εκείνο του β' ανδρικού ρόλου πηγαίνει χωρίς δεύτερη σκέψη στον Λούκα Γιόβιτς, ενώ το βραβείο για την καλύτερη χειμερινή προσθήκη αναμφισβήτητα αυτό πάει ήδη στην... βαλίτσα του Μπαρνάμπας Βάργκα ο οποίος προσαρμόστηκε άριστα και κάνει τη δουλειά ακριβώς για την οποία αποκτήθηκε: τα βάζει κοινώς (ήδη 5 γκολ σε 11 αναμετρήσεις)... Σε ότι αφορά τα αγαλματάκια για ...μουσική, φωτογραφία και εφέ δικαιωματικά πάνε στον θαυμαστό κόσμο της ΑΕΚ!