Η 21η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League έχει διπλή δράση το Σάββατο (14/3) με δύο ματς κομβικά για τη μάχη της παραμονής.

Στις 16:00 το Μαρούσι θα υποδεχθεί στο κλειστό του Αγίου Θωμά το Περιστέρι, σε ένα ματς που μεταδίδεται από το EΡΤ Sports 1.

Την ίδια ώρα, στο «Π. Χανιώτη» της Μυκόνου, η Μύκονος θα φιλοξενεί τον Προμηθέα, με το ματς να μεταδίδεται από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Θυμίζουμε πως το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη αναβλήθηκε, όπως ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ.