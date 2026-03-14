Sold Out θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόοδυ για τον Παναθηναϊκός.

Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Έφες είναι σε ένα μήνα και 3 μέρες, όμως οι φίλοι των Πρασίνων εξαφάνισαν ήδη τα εισιτήρια της αναμέτρησης!

Όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τα εισιτήρια για το ματς με την Έφες εξαντλήθηκαν, με τους φιλάθλους να ετοιμάζονται να δημιουργήσουν θερμή ατμόσφαιρα στο τελευτα’οππσσσσσσσσ παιχνίδι της κανονικής περιόδου.

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

SOLD OUT 💥🏠



The @EuroLeague Regular Season finale is already a full house! ☘️



April 17th is more than a month away, but you’ve already made sure that the last home game of the season will be legendary.



Your support is simply unmatched, #PAOFans! 🙌💚#WeTheGreens… pic.twitter.com/xuQVopg7Yv March 14, 2026

Το φινάλε της κανονικής διάρκειας της EuroLeague είναι από τώρα δεδομένο πως θα διεξαχθεί σε ένα κατάμεστο γήπεδο.

Η 17η Απριλίου είναι περισσότερο από ένα μήνα μακριά, αλλά κάνατε βέβαιο πως το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν θα είναι θρυλικό.

Η υποστήριξή σας είναι απλά ασύγκριτη.