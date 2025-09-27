O Αβραμίδης άνοιξε λογαριασμό στα μετάλλια για την Ελλάδα στο Νέο Δελχί

Ο Γιάννης Αβραμίδης άνοιξε λογαριασμό για την Ελλάδα, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στα 100μ. Τ71 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παραστίβου στο Νέο Δελχί.

Με μετάλλιο άνοιξε για την εθνική ομάδα η παρουσία της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παραστίβου, που άρχισε το Σάββατο (27/9) στο Νέο Δελχί.

Ο Γιάννης Αβραμίδης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 100μ. Τ71 και στο νέο αγώνισμα του Frame Running, τερματίζοντας σε 25.25.

Το Frame Running είναι είναι ένα προσαρμοστικό παρααθλητικό άθλημα για άτομα με σοβαρές διαταραχές συντονισμού και ισορροπίας, όπως εγκεφαλική παράλυση, που τους επιτρέπει να τρέχουν χρησιμοποιώντας ένα τρίτροχο πλαίσιο.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Πολωνός, Άρτουρ Κρίζεκ με 21.19 και το ασημένιο ο Βραζιάνος Βινίσιους Αουγκούστο Καμπράλ με 22.43.

Στο ίδιο αγώνισμα των γυναικών, η Ανθή Λιάγκου κατέλαβε την 4η θέση με 25.66, ενώ ο Δημήτρης Ζησίδης είχε τρεις άκυρες βολές στον προκριματικό του αγωνίσματος της κορίνας F32.

