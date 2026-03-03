Ζιλ Βισέντε - Μπενφίκα 1-2: Σπουδαίο διπλό για την ομάδα του Παυλίδη
Σημαντική, εκτός έδρας νίκη, 2-1, ενάντια στην Ζιλ Βισέντε πανηγύρισε η Μπενφίκα, που με το διπλό αυτό παρέμεινε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Primeira Liga και στο -7 από την κορυφή, ούσα ακόμα αήττητη στο φετινό πρωτάθλημα.
Το γκολ του Σίλβα στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης έδωσε το προβάδισμα στους Αετούς, με τον Ερνάντεθ να ισοφαρίζει για λογαριασμό των γηπεδούχων -που είναι πέμπτοι και πάνε για Ευρώπη- στο 51'. Εντούτοις, ο Σιέλντερουπ λύτρωσε την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο στο 73', γράφοντας το τελικό 2-1. Βασικός αγωνίστηκε για τους νικητές ο Βαγγέλης Παυλίδης, που συμμετείχε στη φάση του πρώτου γκολ της ομάδας του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.