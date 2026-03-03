Η Μπενφίκα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Ζιλ Βισέντε και συνέχισε την αήττητη πορεία της στην Primeira Liga.

Σημαντική, εκτός έδρας νίκη, 2-1, ενάντια στην Ζιλ Βισέντε πανηγύρισε η Μπενφίκα, που με το διπλό αυτό παρέμεινε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Primeira Liga και στο -7 από την κορυφή, ούσα ακόμα αήττητη στο φετινό πρωτάθλημα.

Το γκολ του Σίλβα στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης έδωσε το προβάδισμα στους Αετούς, με τον Ερνάντεθ να ισοφαρίζει για λογαριασμό των γηπεδούχων -που είναι πέμπτοι και πάνε για Ευρώπη- στο 51'. Εντούτοις, ο Σιέλντερουπ λύτρωσε την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο στο 73', γράφοντας το τελικό 2-1. Βασικός αγωνίστηκε για τους νικητές ο Βαγγέλης Παυλίδης, που συμμετείχε στη φάση του πρώτου γκολ της ομάδας του.