Οι δέκα ομάδες που σφράγισαν το «εισιτήριο» για τον β' γύρο των προκριματικών και το πανόραμα

Το δεύτερο «παράθυρο» των προκριματικών του FIBA World Cup 2027 ολοκληρώθηκε και έγιναν γνωστές οι δέκα ομάδες που εξασφάλισαν την παρουσία τους στον β' γύρο.

Η Ισπανία, η Γεωργία, η Τουρκία, η Βοσνία, η Κροατία, η Γερμανία, το Ισραήλ, η Πολωνία, η Φινλανδία και η Γαλλία συνεχίζουν στον β' γύρο των προκριματικών του FIBA World Cup 2027.

Στον δεύτερο γύρο των προκριματικών θα βρεθούν οι πρώτες τρεις ομάδες από κάθε όμιλο. Εκεί θα σχηματιστούν τέσσερις νέοι όμιλοι των έξι ομάδων οι οποίες θα μεταφέρουν τα αποτελέσματά τους.

Από αυτούς τους τέσσερις ομίλους των έξι ομάδων οι οποίοι θα προκύψουν στη συνέχεια, την πρόκριση για το FIBA World Cup 2027 του Κατάρ θα πάρουν οι τρεις από κάθε όμιλο.

Group A

Αποτελέσματα

Κατάταξη

* Ισπανία 4-0 Ουκρανία 2-2 * Γεωργία 2-2 Δανία 0-4

Group B

Αποτελέσματα

Κατάταξη

Ελλάδα 3-1 Πορτογαλία 2-2 Μαυροβούνιο 2-2 Ρουμανία 1-3

Group C

Αποτελέσματα

Τουρκία-Σερβία 94-86

Ελβετία-Βοσνία 60-91

Κατάταξη

* Τουρκία 4-0 Σερβία 2-2 * Βοσνία 2-2 Ελβετία 0-4

Group D

Αποτελέσματα

Λιθουανία-Ισλανδία 99-82

Ιταλία-Μεγάλη Βρετανία 84-75

Κατάταξη

Ιταλία 3-1 Λιθουανία 2-2 Ισλανδία 2-2 Μεγάλη Βρετανία 1-3

Group E

Αποτελέσματα

Γερμανία-Κροατία 91-89

Κύπρος-Ισραήλ 54-83

Κατάταξη

* Κροατία 3-1 * Γερμανία 3-1 * Ισραήλ 2-2 Κύπρος 0-4

Group F

Αποτελέσματα

Ολλανδία-Αυστρία 87-88

Πολωνία-Λετονία 92-72

Κατάταξη

* Πολωνία 4-0 Ολλανδία 2-2 Λετονία 1-3 Αυστρία 1-3

Group G

Αποτελέσματα

Φινλανδία-Βέλγιο 78-75

Γαλλία-Ουγγαρία 98-79

Κατάταξη

* Φινλανδία 3-1 * Γαλλία 3-1 Ουγγαρία 2-2 Βέλγιο 0-4

Group H

Αποτελέσματα

Τσεχία-Σλοβενία 84-86

Εσθονία-Σουηδία 69-79

Κατάταξη