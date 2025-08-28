Μόλις τρεις είναι οι Ελληνίδες πρωταθλήτριες οι οποίες έχουν καταφέρει να πάρουν το διάσημο διαμάντι ενώ, ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες συνολικά, μόλις τέσσερις είναι οι Έλληνες που έχουν από ένα… διαμάντι στο σπίτι τους.

Την αρχή έκανε το 2015 η πρωταθλήτρια του επί κοντώ, Νικόλ Κυριακοπούλου, η οποία κατέκτησε το διαμάντι (με το παλιό σύστημα) έχοντας συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία η οποία προέκυπτε από τους αγώνες της σειράς καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Από το 2017 και έπειτα αυτός ο κανονισμός άλλαξε και η νικήτρια προέκυπτε μόνο από τον τελικό.

Έπειτα, η Κατερίνα Στεφανίδη έκανε ένα φοβερό σερί νικών και… συλλογή διαμαντιών. Τις χρονιές 2016, 2017, 2018 και 2019 η χρυσή Ολυμπιονίκης του αγωνίσματος κατέκτησε το τρόπαιο τέσσερις χρονιές σερί! To 2016 πήρε τον τίτλο βάσει βαθμολογίας ενώ το 2017 νίκησε επικρατώντας με 4.85μ, το 2018 με 4.87μ και το 2019 με 4.83μ.

Επόμενος στη λίστα είναι ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος είχε αναδειχθεί νικητής της δημοφιλούς σειράς αγώνων το 2022, επικρατώντας στον τελικό με 8.42μ.

Στην παραπάνω λίστα προστέθηκε πλέον και η Ελίνα Τζένγκο, μέλος της Team Future της Bwin, που λίγες μέρες πριν γιορτάσει τα 23α γενέθλιά της πανηγύρισε μία μεγάλη διάκριση κατακτώντας το πολυπόθητο διαμάντι.