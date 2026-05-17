Το «στοιχειωμένο» ρεκόρ 47 χρόνων που κατέρριψε η Μπενφίκα

Παρά το γεγονός ότι ολοκλήρωσε αήττητη το πορτογαλικό πρωτάθλημα, η Μπενφίκα τερμάτισε στην 3η θέση, καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ από το μακρινό 1979.

Μετά και από τη νίκη της με 3-1 κόντρα στην Εστορίλ, η Μπενφίκα ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας αήττητη, με 23 νίκες και 11 ισοπαλίες μετά από 34 αγωνιστικές. Το να είναι κάποια ομάδα αήττητη για μια ολόκληρη σεζόν συνήθως εγγυάται και τον τίτλο, όπως συνέβη στην Άρσεναλ το 2004 ή στη Λεβερκούζεν το 2024.

Κάτι τέτοιο δεν συνέβη όμως και σε αυτή τη περίπτωση, καθώς η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο τελείωσε τη σεζόν στη 3η θέση με 80 βαθμούς, πίσω από την Πόρτο (88) και την Σπόρτινγκ (82), παρόλο που και οι δύο αυτές ομάδες υπέστησαν από δύο ήττες.

Αυτό το σενάριο είναι εξαιρετικά σπάνιο, καθώς έχει συμβεί μόνο δύο φορές κατά το παρελθόν στην ιστορία των επτά μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Αναλυτικότερα, το 1978-1979, η Περούτζια, στην καλύτερη σεζόν της, τερμάτισε αήττητη στη Serie A με ρεκόρ 11 νίκες και... 19 ισοπαλίες. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό για να τερματίσει μπροστά από τη Μίλαν, η οποία, παρά τις τρεις ήττες εκείνη τη χρονιά, κέρδισε τον τίτλο με τρεις βαθμούς διαφορά (η νίκη άξιζε τότε δύο βαθμούς).

Ακόμα πιο εκπληκτικό, είναι πως η άλλη περίπτωση αφορά και πάλι τους «αετούς». Πιο συγκεκριμένα, τη σεζόν 1977-1978, η Μπενφίκα σημείωσε 21 νίκες και 9 ισοπαλίες και τερμάτισε δεύτερη, στην ισοβαθμία, με την Πόρτο (51 βαθμοί) να είναι εκείνη που πανηγύρισε εν τέλει τον τίτλο λόγω, διαφοράς τερμάτων (+45 σε σύγκριση με +60).