Το «στοιχειωμένο» ρεκόρ 47 χρόνων που κατέρριψε η Μπενφίκα
Μετά και από τη νίκη της με 3-1 κόντρα στην Εστορίλ, η Μπενφίκα ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας αήττητη, με 23 νίκες και 11 ισοπαλίες μετά από 34 αγωνιστικές. Το να είναι κάποια ομάδα αήττητη για μια ολόκληρη σεζόν συνήθως εγγυάται και τον τίτλο, όπως συνέβη στην Άρσεναλ το 2004 ή στη Λεβερκούζεν το 2024.
Κάτι τέτοιο δεν συνέβη όμως και σε αυτή τη περίπτωση, καθώς η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο τελείωσε τη σεζόν στη 3η θέση με 80 βαθμούς, πίσω από την Πόρτο (88) και την Σπόρτινγκ (82), παρόλο που και οι δύο αυτές ομάδες υπέστησαν από δύο ήττες.
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: After beating Estoril 3-1 tonight, José Mourinho's Benfica are unbeaten for the full completed season in the Primeira Liga.— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 16, 2026
They are the 𝗜𝗡𝗩𝗜𝗡𝗖𝗜𝗕𝗟𝗘𝗦.
However, they drew 11 games which meant they finished 3rd in the table and have actually missed… pic.twitter.com/1mD8jOOn3G
Αυτό το σενάριο είναι εξαιρετικά σπάνιο, καθώς έχει συμβεί μόνο δύο φορές κατά το παρελθόν στην ιστορία των επτά μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Αναλυτικότερα, το 1978-1979, η Περούτζια, στην καλύτερη σεζόν της, τερμάτισε αήττητη στη Serie A με ρεκόρ 11 νίκες και... 19 ισοπαλίες. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό για να τερματίσει μπροστά από τη Μίλαν, η οποία, παρά τις τρεις ήττες εκείνη τη χρονιά, κέρδισε τον τίτλο με τρεις βαθμούς διαφορά (η νίκη άξιζε τότε δύο βαθμούς).
Ακόμα πιο εκπληκτικό, είναι πως η άλλη περίπτωση αφορά και πάλι τους «αετούς». Πιο συγκεκριμένα, τη σεζόν 1977-1978, η Μπενφίκα σημείωσε 21 νίκες και 9 ισοπαλίες και τερμάτισε δεύτερη, στην ισοβαθμία, με την Πόρτο (51 βαθμοί) να είναι εκείνη που πανηγύρισε εν τέλει τον τίτλο λόγω, διαφοράς τερμάτων (+45 σε σύγκριση με +60).
Benfica achieved their second undefeated-but-winless league campaign this season. Their first one happened in 1977 - 1978 season. pic.twitter.com/0jSbHvDfkv— TrackingStat (@trackingStat) May 17, 2026
