ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος νίκησε στην Κύμη και πηγαίνει για τη φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια
Η Νέα Φιλαδέλφεια γεμίζει από κόσμο με τους οπαδούς της ΑΕΚ να καταφτάνουν για να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα και να γιορτάσουν στην κιτρινόμαυρη φιέστα.
Την ίδια στιγμή ο Μάριος Ηλιόπουλος έτρεχε με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο στον αγώνα της Κύμης, όπου νίκησε και εκεί σημειώνοντας φυσικά τον καλύτερο χρόνο και με πέντε δευτερόλεπτα περίπου διαφορά από τον δεύτερο.
Με το που τελείωσε ο αγώνας και βγήκε από το αμάξι, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ έφυγε κατευθείαν για να επιστρέψει στην Αθήνα και να δώσει το «παρών» στη φιέστα της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
