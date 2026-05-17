Η Daily Mail αναφέρει πως ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της σεζόν.

Έχοντας κατακτήσει ήδη το Carabao Cup και το FA Cup, ο Πεπ Γκουαρδιόλα ονειρεύεται το εγχώριο τρεμπλ, σε περίπτωση που η Μάντσεστερ Σίτι καταφέρει να κάνει την ανατροπή εις βάρος της Άρσεναλ στην Premier League.

Είτε το πετύχει, είτε όχι ωστόσο, οι Άγγλοι εκτιμούν πως αυτό θα είναι σε κάθε περίπτωση το κύκνειο άσμα του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο των Πολιτών! Βλέπετε, δημοσίευμα της Daily Mail αναφέρει ότι ο Πεπ έχει πάρει εδώ και εβδομάδες την απόφαση να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν, παρότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027.

«Η απάντηση από όσους βρίσκονται μέσα στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου και είναι μαζί του (σ.σ. με τον Γκουαρδιόλα) καθημερινά, είναι πως ναι, οδεύει προς το τέλος της διαδρομής του και ναι, έχει πάρει αυτή την απόφαση εδώ και μερικές εβδομάδες. Υποστηρίζουν ότι οι φήμες και τα ψιθυρίσματα στα επίσημα του Έτιχαντ, σύμφωνα με τα οποία ο Γκουαρδιόλα ετοιμάζει μια δραματική ανατροπή της απόφασής του, δεν έχουν βάση, τουλάχιστον απ’ όσο γνωρίζουν οι ίδιοι.

Θεωρούν πως είναι θέμα ημερών να υπάρξει η επίσημη ανακοίνωση για τη μεγαλύτερη αλλαγή στον σύλλογο από την άφιξη του Καταλανού πριν από μια δεκαετία, με σημαντικές αλλαγές αν έρχονται και στο τεχνικό επιτελείο, πέρα από τους αποχωρούντες προπονητές όπως ο Λορέντσο Μπουεναβεντούρα και ο προπονητής τερματοφυλάκων, Τσάμπι Μανθισιδόρ», αναφέρει συγκεκριμένα ο Τζακ Γκόγκαν.