Η Ελίνα Τζένγκο πήρε την 3η θέση στον ακοντισμό με 58,82μ. στο Diamond League της Λωζάνης, με τον αγώνα να γίνεται κάτω από καταρρακτώδη βροχή.

Οι άσχημες κλιματολογικές συνθήκες, με το κρύο και την καταρρακτώδη βροχή, ήταν απόλυτα φυσιολογικό να... χαλάσουν οι επιδόσεις στα περισσότερα από τα αγωνίσματα στο Diamοnd League της Λωζάνης, μαζί και τα σχέδια για την Ελίνα Τζένγκο και τις εννέα συναθλήτριές της στον ακοντισμό γυναικών.

Το αγώνισμα κύλησε σε χαμηλές επιδόσεις, με την Τζένγκο να καταλαμβάνει την 3η θέση με 58,82μ. κι ενώ το φετινό της ρεκόρ είναι στα 64,90μ., που της χάρισε τη νίκη τον Μάιο στο Diamond League στη Σαγκάη.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022 και μέλος της Team Future της Bwin, άρχισε τον αγώνα της με 53,26μ., βελτιώθηκε στα 54,07μ. και στα 55.36μ.

Στην 4η βολή της η Τζένγκο σημείωσε τα 58,82μ. κι ανέβηκε στην 3η θέση, μετά η βροχή έγινε καταρρακτώδης, με την 23χρονη Ελληνίδα να σημειώνει 53,77μ. στην 5η προσπάθεια και ολοκλήρωσε τον αγώνα της με 56,63μ.

H μοναδική αθλήτρια που προσαρμόστηκε περισσότερο στο ιδιαίτερες συνθήκες και ξεπέρασε τα 60 μέτρα, ήταν η Σέρβα, Αντριάνα Βιλάγκος, με καλύτερη βολή στα 63,02μ. Η Τζο-Ανε ντε Πλεσίς από τη Νότια Αφρική, πήρε τη 2η θέση με 58,89μ.

Η Νορβηγίδα, Σίγκριντ Μπόργκε με φετινό ρεκόρ στα 65,66μ, ήταν στην 4η θέση με 58.10μ., ενώ η αυστριακή Βικτόρια Χάντσον, με την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο με 67,76μ., περιορίστηκε στα 53,92μ. και στην 8η θέση.