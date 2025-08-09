Ευρωπαϊκό Κ20: Κοντά στο ρεκόρ της η Ρούσσου, διπλή πρόκριση στη σφαιροβολία
Η τρίτη και προτελευταία μέρα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου Κ20 ολοκληρώθηκε με αισιόδοξες εμφανίσεις από τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
Η Ιουλιάννα Ρούσσου κατέλαβε την 7η θέση στον τελικό των 1.500μ με 4:21.09, έναν χρόνο κοντά στο ατομικό της που είναι 4:20.52. Παρέμεινε στο προπορευόμενο γκρουπ ως τα τελευταία 300μ, όπου ήταν 8η, και στα τελικά μέτρα κέρδισε μία θέση.
Η Μάνια Κιούλου, μετά το νέο ατομικό ρεκόρ που έκανε στον προκριματικό των 3.000μ στιπλ (10:29.65), αγωνίστηκε στον τελικό, χωρίς να μπορέσει ωστόσο να χαρεί τον αγώνα της και να αποδώσει καθώς από το πρωί την ταλαιπωρεί υψηλός πυρετός και έτσι τερμάτισε 14η σε 10:56.84.
Στον τελικό της σφαιροβολίας θα αγωνιστούν η Μαρία Ραφαηλίδου και η Ηλέκτρα Χιουτακάκου, με 4η και 11η επίδοση αντίστοιχα στον προκριματικό ενώ η Αναστασία Ανδρεάδη έμεινε 13η, εκτός τελικού για μία θέση. Η Ραφαηλίδου ξεκίνησε με 15.29μ, η Χιουτακάκου με 14.23μ και η Ανδρεάδη με 12.58μ, ανεβαίνοντας στη δεύτερη προσπάθεια στα 14.02. Στη συνέχεια, οι επιδόσεις τους ήταν χαμηλότερες.
Η ομάδα της σκυταλοδρομίας 4Χ100μ με τους Ρωμανό-Γιώργο Σταθούρο, Φίλιππο Γεωργαντά, Βασίλη Ταγάρα και Δημήτρη Βαβίλη ακυρώθηκε στον προκριματικό, καθώς η τρίτη αλλαγή της σκυτάλης έγινε εκτός ζώνης. Ο Σταθούρος ξεκίνησε δυνατά, αλλά η πρώτη αλλαγή δεν ήταν καλή, στη δεύτερη χάθηκε χρόνος και στην τρίτη σημειώθηκε το κρίσιμο λάθος. Ο χρόνος ήταν 41.69, ωστόσο δεν θα μετρήσει.
Νωρίτερα σήμερα, η ομάδα σκυταλοδρομίας 4Χ400μ των Κυριάκου Τσικιλή, Σπύρου Κονιδάρη, Παναγιώτη Μπερτόλη και Βλαδίμηρου Ανδρεάδη τερμάτισε δεύτερη στην πρώτη προκριματική σειρά με 3:10.39, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό. Ο Ανδρεάδης, στην τελευταία στροφή, πέρασε τον Σουηδό αντίπαλο και πλησίασε τον Ισπανό που τερμάτισε πρώτος με 3:09.84.
Το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ20 ολοκληρώνεται αύριο, Κυριακή 10/8, με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον σε τελικούς.
