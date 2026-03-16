Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: «Λάθη συγκέντρωσης και τύχη στέρησαν το διπλό»

Ο Γιώργος Τσακίρης μίλησε στους Galacticos by Interwetten για τους δυο παράγοντες που στοίχισαν στην ΑΕΚ στο ματς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Η ΑΕΚ «κλώτσησε» εκ νεόυ τη διαφορά των δυο βαθμών που είχε από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, καθώς μετά την ισοπαλία με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο «γκέλαρε» και κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ο Γιώργος Τσακίρης μίλησε στους Galacticos by Interwetten για τη νέα απώλεια βαθμών του Δικεφάλου.

Αρχικά, ο ρεπόρτερ της Ένωσης αναφέρθηκε στην επιστροφή του Λούκα Γιόβιτς στο σκοράρισμα μετά από τρία παιχνίδια, καθώς ο Σέρβος αρχισκόρερ είναι πολύτιμος για το παιχνίδι της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.

Από εκεί και πέρα έκανε λόγο για «γκέλα»... copy - paste με το Πανθεσσαλικό Στάδιο, καθώς πλήρωσε αδικαιολόγητα λάθη συγκέντρωσης, από τη στιγμή που δέχτηκε δυο «καρμπόν» γκολ από στατικές φάσεις στο δεύτερο δοκάρι, ενώ η ΑΕΚ δεν είχε με το μέρος της ούτε τον παράγοντα της τύχης.

Όσον αφορά τα λάθη του Μάρκο Νίκολιτς, ο Γιώργος Τσακίρης στάθηκε στην επιλογή του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς στα δεξιά, στην απουσία του Ορμπελίν Πινέδα από τα χαφ και στην αλλαγή του Ζοάο Μάριο.