Πολύ κοντά στα μετάλλια βρέθηκαν ο Σαράντης Τζελέπης και η Βασιλική Σαμολαδά στους τελικούς των αγωνισμάτων τους ενώ έγινε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο δέκαθλο εφήβων, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ20 του Τάμπερε.

Η Βασιλική Σαμολαδά και ο Σαράντης Τζελέπης χάρισαν στην ελληνική ομάδα τις δύο κορυφαίες έως τώρα διακρίσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου Κ20 του Τάμπερε, κατακτώντας αμφότεροι την 4η θέση στα αγωνίσματά τους και πλησιάζοντας το μετάλλιο.

Η Σαμολαδά, ξεκινώντας με την 4η καλύτερη επίδοση του αγώνα στον τελικό της δισκοβολίας, βρέθηκε στην τριάδα μετά τις πρώτες βολές. Ξεκίνησε με 46.73μ, συνέχισε με 49.40μ και στη συνέχεια έριξε 52.20μ για να βρεθεί στην τρίτη θέση, με μία βολή πολύ κοντά στο ατομικό της ρεκόρ που είναι 52.59. Μετά την 5η βολή της Δανέζας Άνε Γένσεν στα 52.63μ, η Σαμολαδά βρέθηκε στην τέταρτη θέση με την ίδια να προσπαθεί να απαντήσει στην τελευταία προσπάθεια, στέλνοντας τον δίσκο στα 52.28μ, κατακτώντας τελικά την 4η θέση.

Ο Τζελέπης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του μήκους. Στο δεύτερο άλμα του, πατώντας πολύ πίσω από τη βαλβίδα, έκανε νέο ατομικό ρεκόρ με 7.47μ, επίδοση που τον έφερε στην 4η θέση. Παρά την προσπάθειά του να βελτιωθεί και να διεκδικήσει μετάλλιο, τα επόμενα άλματά του δεν ξεπέρασαν αυτή την επίδοση, αν και έκανε μεγάλες πτήσεις- πατώντας πίσω ή πατώντας άκυρο.

17ος ο Κοσμόπουλος, νέο παγκόσμιο ρεκόρ Κ20 στο δέκαθλο

Στο τελευταίο αγώνισμα του δεκάθλου, τα 1.500μ, ο Νίκος Κοσμόπουλος, έπειτα από ένα απαιτητικό διήμερο, τερμάτισε σε 4:54.90 και ολοκλήρωσε με 7.023 βαθμούς στην 17η θέση. Στο Τάμπερε είχε ταξιδέψει με ατομικό ρεκόρ 7.294 βαθμών. Στο αγώνισμα σημειώθηκε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στην κατηγορία των εφήβων, με τον Πολωνό Χούμπερτ Τροσιάνσκα να συγκεντρώνει 8514 βαθμούς και να καταρρίπτει το ρεκόρ των 8435 βαθμών, του Γερμανού Νίκλας Καούλ.

Παράλληλα, η Ραφαηλία Γιαννουλίδου αγωνίστηκε στην 1η ημιτελική σειρά των 400μ με εμπόδια, τερματίζοντας 6η με 1:00.29 και καταλαμβάνοντας τη 15η θέση συνολικά.