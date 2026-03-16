Δίλημμα ζωής για τις Ιρανές παίκτριες: Τρεις επιστρέφουν στη χώρα τους, τρεις παραμένουν στην Αυστραλία

Ο υπουργός Μετανάστευσης της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ ανακοίνωσε ότι ακόμη τρία μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν αποφάσισαν τελικά να επιστρέψουν στη χώρα τους.

Μετά τον αποκλεισμό του Ιράν από το Asian Cup, που διεξάγεται στην Αυστραλία, έξι παίκτριες και ένα μέλος του επιτελείου είχαν ζητήσει ανθρωπιστικό άσυλο στη χώρα, επικαλούμενες την πολεμική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, ένα από τα άτομα αυτά άλλαξε αργότερα την απόφασή του.

Η κρίση στην περιοχή κλιμακώθηκε μετά τις στρατιωτικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Ακολούθησαν αντίποινα, οδηγώντας σε περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης στην περιοχή.

Οι παίκτριες που είχαν αποχωρήσει από την αποστολή φιλοξενούνταν σε ασφαλές σημείο υπό την προστασία της αυστραλιανής αστυνομίας. Μετά την ήττα του Ιράν με 2-0 από τις Φιλιππίνες στις 8 Μαρτίου -αποτέλεσμα που σήμανε και τον αποκλεισμό της ομάδας από τη διοργάνωση- οι αρχές βοήθησαν πέντε άτομα να αποχωρήσουν από το ξενοδοχείο το βράδυ της Δευτέρας Οι ανθρωπιστικές βίζες επιτρέπουν στους κατόχους τους να ζουν, να εργάζονται και να σπουδάζουν στην Αυστραλία.

Ωστόσο, σε νεότερη δήλωσή του την Κυριακή, ο Μπερκ ανέφερε ότι ακόμη τρία μέλη της ομάδας αποφάσισαν να επιστρέψουν στο Ιράν, με αποτέλεσμα να παραμείνουν πλέον μόνο τρία άτομα στη χώρα.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τρία μέλη της εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν αποφάσισαν να ενωθούν με την υπόλοιπη αποστολή στο ταξίδι επιστροφής προς το Ιράν», δήλωσε ο Μπερκ και πρόσθεσε: «Αφού ενημέρωσαν τις αυστραλιανές αρχές για την απόφασή τους, τους δόθηκαν επανειλημμένα ευκαιρίες να συζητήσουν τις διαθέσιμες επιλογές τους Οι Αυστραλοί μπορούν να αισθάνονται υπερήφανοι που στη χώρα μας αυτές οι γυναίκες βρέθηκαν μπροστά σε πραγματικές επιλογές και ήρθαν σε επαφή με αρχές που επιδίωξαν να τις βοηθήσουν. Η αυστραλιανή κυβέρνηση μπορεί να διασφαλίσει ότι οι ευκαιρίες παρουσιάζονται και εξηγούνται, όμως δεν μπορεί να αγνοήσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι παίκτριες καλούνται να λάβουν αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες αποφάσεις».

Οι εμπλεκόμενες αντιμετώπισαν ιδιαίτερα δύσκολα διλήμματα, καθώς και οι δύο επιλογές ενείχαν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλειά τους. Το καθεστώς του Ιράν είχε ήδη εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια όταν η ομάδα δεν τραγούδησε τον εθνικό ύμνο στο πρώτο της παιχνίδι. Κρατικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν τις παίκτριες «προδότριες σε καιρό πολέμου».

Η επιστροφή στο Ιράν σημαίνει επίσης επιστροφή σε μια χώρα που βρίσκεται σε πολεμική σύγκρουση. Από την άλλη πλευρά, η παραμονή στην Αυστραλία ενδέχεται να εκθέσει τις οικογένειές τους σε πιέσεις ή αντίποινα. Ειδικότερα, υπάρχει φόβος ότι συγγενείς των παικτριών μπορεί να αντιμετωπίσουν οικονομικές κυρώσεις ή ακόμη και να κρατηθούν ως μοχλός πίεσης ώστε εκείνες να επιστρέψουν.