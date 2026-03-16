ΠΑΟΚ: Οι πανηγυρισμοί των κυπελλούχων και η αφιέρωση στον Κλεομένη
Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας γυναικών προκάλεσε πανηγυρισμούς από τις παίκτριες του ΠΑΟΚ, οι οποίες αφιέρωσαν τον τίτλο στον δολοφονηθέντα φίλο της ομάδας Κλεομένη.
Η ομάδα του ΠΑΟΚ αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας! Οι «ασπρόμαυρες» επικράτησαν με 26-18 της Αναγέννησης Άρτας, κατακτώντας τον 8ο τίτλο του τμήματος στη διοργάνωση.
Οι παίκτριες της ομάδας από τη Θεσσαλονίκης πανηγύρισαν έντονα την επιστροφή στους τίτλους. Οι πανηγυρισμοί κατά την απονομή του τροπαίου ήταν έντονοι, με τις ίδιες ν' αφιερώνουν την επιτυχία αυτή στον δολοφονημένο φίλο του ΠΑΟΚ, Κλεομένη.
Η απονομή της ομάδας του ΠΑΟΚ
Η αναμνηστική φωτογραφία των παικτριών του ΠΑΟΚ
@Photo credits: INTIME
