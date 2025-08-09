Μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ νεανίδων έκανε η ομάδα σκυταλοδρομίας 4Χ400μ στη διάρκεια της τρίτης μέρας Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου Κ20, που διεξάγεται στο Τάμπερε.

Οι Ραφαηλία Γιαννουλίδου, Ήβη Σενκάλα, Καλλιόπη Ρέμπελου και Νέλλυ Φλουτάκου αγωνίστηκαν στην πρώτη προκριματική σειρά των 4Χ400μ και τερμάτισαν σε 3:39.98, καταλαμβάνοντας την έβδομη θέση στη σειρά.

Η επίδοσή τους αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ νεανίδων καθώς το προηγούμενο ήταν 3:43.52 από τις Δημοπούλου, Πανάγου, Θωμαΐδου, Χαλκιά και κρατούσε εδώ και 29 χρόνια, από το 1996- δηλαδή χρόνια πριν γεννηθούν οι αθλήτριες που το κατέρριψαν σήμερα.

Η τετράδα που αγωνίστηκε στο Τάμπερε κατέκτησε την 11η θέση συνολικά.

Παράλληλα, την τρίτη μέρα αγώνων, η Χαρά Γέρου, μόλις 16 ετών, τερμάτισε 22η στα 10.000μ βάδην Κ20 με χρόνο 50:14.66, βελτιώνοντας το ατομικό της ρεκόρ που ήταν 50:31.90. Και οι 24 αθλήτριες που τερμάτισαν πέτυχαν ατομικά ρεκόρ. Η Ισπανίδα Σοφία Σαντακρού κατέκτησε το χρυσό με 43:47.89, νέο εθνικό ρεκόρ. Η Ιταλίδα Σερίνα ντι Φάμπιο πήρε το ασημένιο με 43:56.25, επίσης εθνικό ρεκόρ, και η Ισπανίδα Αλντάρα Μεϊλάν το χάλκινο με 44:15.89.

Ο Νίκος Τσώνης, αθλητής του Παλαιού Φαλήρου, έτρεξε τα 110μ με εμπόδια σε 14.19 (1.0), κοντά στο ατομικό του 14.07, και κατέλαβε την 6η θέση στη 2η προκριματική σειρά. Μέχρι τα 60μ ήταν ανταγωνιστικός, αλλά ένα χτύπημα σε εμπόδιο του χάλασε τον ρυθμό, μένοντας 27ος συνολικά και εκτός ημιτελικών για πέντε εκατοστά.

Στη 2η σειρά των 3.000μ στιπλ, ο Φίλιππος Σιώμος-Γκίζας βρέθηκε από την αρχή σε πολύ γρήγορο ρυθμό, με οχτώ αθλητές στην πρώτη σειρά κάτω από 8:56. Με ατομικό 9:11.43 και προερχόμενος από κουραστική κούρσα στο Πανελλήνιο, δεν είχε δυνάμεις και εγκατέλειψε στα μισά, αποχωρώντας με ιατρική βοήθεια.