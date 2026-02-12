O Nάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αποτελεί πλέον παίκτη του Παναθηναϊκού και είναι ο ρέκορντμαν στη Euroleague σε πόντους σε ένα ματς.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε άλλη μια υπέρβαση με στόχο να σηκώσει ο Παναθηναϊκός τη Euroleague μέσα στο ΟΑΚΑ. Ο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις, ο MVP του Final Four του 2025 είναι πλέον παίκτης των πράσινων, ανεβάζοντας επίπεδο το σύνολο του Άταμαν. Δια στόματος Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε τη «βόμβα», επιβεβαιώνοντας απόλυτα το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta.

Όπως ενημερωθήκατε πρώτοι από το Gazzetta, ο Παναθηναϊκός AKTOR πάλευε για την απόκτηση του παίκτη και κέρδισε τη μάχη αποό τη Χάποελ, όσο και την πρώην ομάδα του, τη Φενέρ.

Η 50άρα που συνεχίζει να αποτελεί ρεκόρ

Ο Χέιζ Ντέιβις είχε γράψει ιστορία το βράδυ της Παρασκευής 29/3 του 2024 και στη νίκη της Φενέρμπαχτσε επί της Άλμπα αφού με τους 50 πόντους που πέτυχε , έγινε ο ρέκορντμαν στη EuroLeague!

Ο Αμερικανός γέμισε τη στατιστική του με 50 πόντους, 9/11 δίποντα, 9/16 τρίποντα, 5/7 βολές, δυο ριμπάουντ, ένα κλέψιμο και μόλις ένα λάθος στα 29:56 που έμεινε στο παρκέ!

Έτσι ξεπέρασε την προηγούμενη καλύτερη επίδοση που ανήκε στον Σέιν Λάρκιν, όταν πέτυχε 49 πόντους με την Αναντολού Εφές κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου στις 29 Νοεμβρίου 2019!

Ένας πολύ ξεχωριστός παίκτης που θα φορά την φανέλα του Παναθηναϊκού στην προσπάθεια της ομάδας για την 8η ευρωπαϊκή κούπα.

Μάλιστα στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς της 50άρας, ο Σάρας Γιασικεβίτσιους είχε νευριασεί γιατί δεν του είχαν κάνει ερώτηση οι δημοσιογράφοι για την σπουδαία βραδιά του Χέιζ-Ντέιβις.