Λέστερ: Το χρονικό και τα αίτια της πτώσης
Από το θαύμα του 2016, στην κατρακύλα του 2026... Δέκα χρόνια μετά τον απροσδόκητο θρίαμβο και την κατάκτηση του τίτλου της Premier League κόντρα σε κάθε προγνωστικό, η Λέστερ έχει μπλέξει σε μονοπάτια άκρως επικίνδυνα, καθώς όχι απλά συμμετέχει στην Championship, αλλά δίνει και μάχη για την παραμονή σε αυτήν! Κι αυτό καθώς πέραν των φετινών κακών εμφανίσεων, ήρθε και η ποινή αφαίρεσης έξι βαθμών να βυθίσει ακόμη περισσότερο τις Αλεπούδες στην εσωστρέφεια αλλά και τη βαθμολογία... Ενδεικτικό το προ ημερών σοκ, με το εντός έδρας 3-0 ενάντια στη Σαουθάμπτον που εξελίχτηκε σε εντός έδρας ήττα με σκορ 4-3...
Και μπορεί τα τελευταία χρόνια να αποτελούσαν κατά κάποιον τρόπο εξαίρεση, καθώς ιστορικά η Λέστερ δεν ήταν ομάδα που διεκδικούσε τίτλους αλλά περισσότερο... ανεβοκατέβαινε μεταξύ Α' και Β' κατηγορίας, ωστόσο ενδεχόμενος υποβιβασμός στη League One θα αποτελέσει ιστορικό χαμηλό που έχει καταγραφεί μία μόλις φορά στο παρελθόν. Τη σεζόν 2008/09, όταν κατάφερε να επιστρέψει άμεσα στο δεύτερο επίπεδο μετά τον υποβιβασμό της προηγούμενης χρονιάς.
Η τελευταία δεκαετία εξελίχτηκε σε συναισθηματικό... rollercoaster για τους φίλους του συλλόγου, ωστόσο είναι σαφές από το 2023 θυμίζει περισσότερο τραινάκι του τρόμου! Δύο υποβιβασμοί μέσα σε μία διετία και φέτος, το φάντασμα μίας ακόμη πιο καταστροφικής πτώσης επιπέδου φέρνει τεράστια ανησυχία στις μπλε γειτονιές της Ανατολικών Μίντλαντς.
Το θαύμα επί Ρανιέρι
Η πρόσληψη του Κλαούντιο Ρανιέρι το καλοκαίρι του 2015 είχε μάλλον προκαλέσει ανάμικτα συναισθήματα στους φίλους της Λέστερ, καθώς ο Ιταλός είχε μεν παρελθόν σε ομάδες όπως η Νάπολι, η Φιορεντίνα, η Βαλένθια, η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Τσέλσι, η Ίντερ και η Ρόμα, ωστόσο η τελευταία του δουλειά στην εθνική Ελλάδας είχε συνοδευτεί από απόλυτη αποτυχία!
Κι όμως, ο Ιταλός θα οδηγούσε τις Αλεπούδες στη μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας τους, κατακτώντας τον παρθενικό τίτλο της Premier League και προκαλώντας παγκόσμια έκπληξη. Αυτός ήταν και το πρώτο του πρωτάθλημα σε επίπεδο Α' κατηγορίας, με Ρανιέρι και Λέστερ να ανταμώνουν την κατάλληλη στιγμή, υπό τις κατάλληλες συνθήκες.
Φυσικά, η επόμενη σεζόν θα ήταν ιδιαίτερη, με το Champions League να μπαίνει ξαφνικά στο πρόγραμμα και τον... διπλασιασμό των καρπουζιών στη μία μασχάλη στη σκιά μίας τρομακτικής επιτυχίας να αποδεικνύεται, μάλλον αναμενόμενα, ζόρικος. Αυτό που δεν ανέμενε κανείς, ήταν η απόλυση του πρωτομάστορα της επιτυχίας τον Φεβρουάριο του 2017, όσο η Λέστερ κινδύνευε μέχρι και με υποβιβασμό.
Εκ του αποτελέσματος, οι άνθρωποι του συλλόγου δικαιώθηκαν για την άχαρη αυτή κίνηση, με τον αείμνηστο Κρεγκ Σέξπιρ να τον αντικαθιστά και να οδηγεί τη Λέστερ στην άνετη παραμονή αλλά και τα προημιτελικά του Champions League! Ο Σέξπιρ θα άντεχε μέχρι τον Οκτώβριο, με τον Κλοντ Πιέλ να αναλαμβάνει στη συνέχεια και να κάθεται για σχεδόν ενάμιση χρόνο στον πάγκο, δίχως να εντυπωσιάσει. Στο μεταξύ τον Οκτώβριο του 2018, το κλαμπ δέχεται ένα τεράστιο πλήγμα, με το ελικόπτερο του ιδιοκτήτη, Βιχάι Σριβανταναπράμπα να συντρίβεται έξω από το King Power Stadium, παρασύροντας όλους του επιβάτες στον θάνατο... Μια τραγωδία που συγκλόνισε παίκτες και οπαδούς, με τον άνθρωπο που έφερε πρωτοφανείς επιτυχίες στον σύλλογο να χάνεται απροσδόκητα και να βυθίζει στη θλίψη το Λέστερ...
Η εποχή Ρότζερς και οι χαμένες ευκαιρίες
Τον Φεβρουάριο του 2019, ο Μπρένταν Ρότζερς αφήνει τη Σέλτικ προκειμένου να αναγεννήσει τις Αλεπούδες. «Αντάλλαξες την αθανασία με τη μετριότητα. Ποτέ Κέλτης, πάντα μια απάτη» θα έγραφαν σε πανό οι οπαδοί των Κελτών, για τον προπονητή που αργότερα θα επέστρεφε εντέλει στη Γλασκώβη, ωστόσο αυτά που θα πετύχαινε ο Βορειοϊρλανδός στο Λέστερ, μόνο μέτρια δεν θα ήταν!
Μέχρι τον Απρίλιο του 2023, όταν αποχωρούσε, στο King Power Stadium πανηγύρισαν το πρώτο Κύπελλο Αγγλίας στην ιστορία του συλλόγου (2021), καθώς και το Community Shield της ίδιας χρονιάς, με την ομάδα να φτάνει μέχρι τα ημιτελικά του Conference League το 2022 αλλά να αποκλείεται από τη μετέπειτα νικήτρια του θεσμού, Ρόμα. Στο πρωτάθλημα, ο Ρότζερς θα οδηγούσε την ομάδα του σε διαδοχικούς τερματισμούς στο πρώτο μισό του βαθμολογικού πίνακα, με αποκορύφωμα δύο πέμπτες θέσεις το '20 και το '21.
Μόνο που οι εν λόγω χρονιές, αποτέλεσαν χαμένες ευκαιρίες που μακροπρόθεσμα θα έπαιζαν τον ρόλο τους στο να βρεθεί το κλαμπ σε δυσχερή θέση. Σε αμφότερες περιπτώσεις, η Λέστερ απώλεσε μία θέση στην τετράδα, που θα ισοδυναμούσε με εισιτήριο για το Champions League και φυσικά με τεράστια έσοδα. Μερικά χρόνια πριν, οι παρουσίες στα νοκ άουτ των Europa και Conference League αποτελούσαν όνειρο απατηλό για τους οπαδούς της ομάδας, όμως στο επίπεδο που είχε καταφέρει να φτάσει, δεν ήταν αρκετές.
Η σκληρή επιστροφή στην πραγματικότητα, ήρθε την άνοιξη του 2023, με τον Ρότζερς να απομακρύνεται από τον πάγκο όσο η ομάδα πήγαινε καρφί για υποβιβασμό. Το πικρό ποτήρι τελικά βρέθηκε στο τραπεζάκι της Λέστερ και η κατάποση του περιεχομένου του αποδείχτηκε αναπόφευκτη. Μετά από εννέα χρόνια, οι Αλεπούδες έπεσαν στην Championship, καθώς τερμάτισαν 18οι και στο -2 από τη σωτηρία...
Η κακή παρένθεση που δεν ήταν παρένθεση
Στο King Power Stadium ήξεραν το 2023 πως η άμεση επιστροφή στα σαλόνια ήταν αυτοσκοπός και με τον Έντσο Μαρέσκα να παίρνει τα κλειδιά, κατάφεραν να φτάσουν στην πολυπόθητη επάνοδο κατακτώντας τον τίτλο του πρωταθλητή στην Championship. Οι φίλοι της Λέστερ ανακουφίστηκαν, θεωρώντας πως μία κακή παρένθεση ενός χρόνου έκλεισε και πως τα καλύτερα ήταν μπροστά τους. Φευ...
Η σεζόν 2024/25 είδε μία από τις πιο αδύναμες τριάδες ομάδων που είχαν πάρει την άνοδο, με τις Αλεπούδες αλλά και τις Ίπσουιτς και Σαουθάμπτον να υποβιβάζονται με συνοπτικές διαδικασίες λίγους μήνες μετά τον προβιβασμό τους! Ενδεικτικά, η Λέστερ, που τερμάτισε 18η, έμεινε 13 ολόκληρους βαθμούς μακριά από τη σωτηρία, την οποία είχε αποχαιρετήσει από πολύ νωρίς. Η αντικατάσταση του Μαρέσκα, που πήγε στην Τσέλσι, από τον Στιβ Κούπερ δεν βγήκε σαν επιλογή, αλλά η πραγματική ταφόπλακα ήταν η πρόσληψη του Ρουντ Φαν Νίστελροϊ, που με απολογισμό πέντε νικών σε 27 αγώνων δεν μπορούσε να κρατήσει την ομάδα στα σαλόνια.
Ο δεύτερος υποβιβασμός σε τρεις σεζόν, κανονικό... ασανσέρ μεταξύ των δύο κατηγοριών, έγινε πραγματικότητα και πλέον ήταν σαφές πως κάτι πήγαινε πολύ στραβά στις τάξεις της άλλοτε πρωταθλήτριας και Κυπελλούχου Αγγλίας. Άλλωστε ήδη είχε γίνει γνωστό πως η ομάδα είχε προβεί σε οικονομικές ατασθαλίες, που έφεραν και την ποινή αφαίρεσης έξι βαθμών - η οποία έπρεπε, κατά την Premier League, να είναι μεγαλύτερη, -12 αντί -6!
Η γιος του αδικοχαμένου Βιχάι Σριβανταναπράμπα, Τοπ, δεν κατάφερε ποτέ να μπει παπούτσια του πατέρα του όσον αφορά στη διαχείριση των οικονομικών του συλλόγου, και η συνεργασία του με τον επί σειρά ετών αθλητικό διευθυντή της ομάδας, Τζον Ράντκιν, δεν εξελίχτηκε καλά τα τελευταία χρόνια. Μπορεί ο Ταϊλανδός επιχειρηματίας να έχει χαρακτηρίσει την πανδημία του κορωνοϊού ως έναν από τους λόγους της καθίζησης, ωστόσο έχουν γίνει δεκάδες άλλα σφάλματα.
«Προσπαθήσαμε να παίξουμε με τα μεγάλα παιδιά, αλλά...»
Η αλλαγή του στάτους του κλαμπ έφερε ακριβές μεταγραφές και υπέρογκα συμβόλαια, ενώ την ίδια ώρα, η αδυναμία να παίξει έστω μία φορά ακόμα η Λέστερ στο Champions League ήταν καταστροφική. «Προσπαθήσαμε να παίξουμε με τα μεγάλα παιδιά αλλά αποτύχαμε», τα λόγια εκπροσώπου των οπαδών του συλλόγου, με βρετανικά ρεπορτάζ να αναφέρουν πως οι Αλεπούδες δεν τοποθετούσαν ρήτρες μείωσης απολαβών σε περίπτωση υποβιβασμού στα συμβόλαια των παικτών, όπως οι άλλοι αγγλικοί σύλλογοι!
«Τα συμβόλαια δίνονταν σαν να αγνοείτο ο κίνδυνος του υποβιβασμού», θα έλεγε χαρακτηριστικά ο οικονομολόγος Κίεραν Μαγκουάιρ στο BBC. Σε κάποια φάση, οι μισθοί είχαν ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ τη σεζόν 2022/23, όταν σημειώθηκε ο πρώτος υποβιβασμός, το 116% των εσόδων δινόταν σε απολαβές παικτών και προπονητών!
Μια ομάδα που είτε ήταν στη δεκάδα της Premier League, είτε στη μέση της βαθμολογίας της Championship, έδινε τα ίδια, πολλά χρήματα σε παίκτες που δεν... καίγονταν να αφήσουν τις υψηλές απολαβές τους για να πάνε κάπου αλλού. Ο Μάρτι Σιφουέντες, που κάθισε στον πάγκο το προηγούμενο καλοκαίρι, είδε να έρχονται μονάχα ελεύθεροι ή δανεικοί, με τον Ισπανό να μην καταφέρνει πολλά και να απολύεται πριν από μερικές εβδομάδες. Κάπου εκεί, ήρθε και η αφαίρεση βαθμών για να δέσει το άνοστο γλυκό της Λέστερ, οι οπαδοί της οποίας βράζουν με τη διοίκηση και έχουν ρίξει αισθητά τον μέσο όρο προσέλευσης στο King Powet Stadium. Το μέλλον, προβλέπεται δυσοίωνο, με μια απροσδόκητη μάχη για την αποφυγή ενός ακόμα καταστροφικού υποβιβασμού να μαίνεται, όσο οι διοικούντες ψάχνουν τρόπο να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα στα ταμεία. Η χρυσή εποχή της Λέστερ, έχει περάσει ανεπιστρεπτί...