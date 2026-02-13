Το θαύμα επί Ρανιέρι

Η πρόσληψη του Κλαούντιο Ρανιέρι το καλοκαίρι του 2015 είχε μάλλον προκαλέσει ανάμικτα συναισθήματα στους φίλους της Λέστερ, καθώς ο Ιταλός είχε μεν παρελθόν σε ομάδες όπως η Νάπολι, η Φιορεντίνα, η Βαλένθια, η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Τσέλσι, η Ίντερ και η Ρόμα, ωστόσο η τελευταία του δουλειά στην εθνική Ελλάδας είχε συνοδευτεί από απόλυτη αποτυχία!

Κι όμως, ο Ιταλός θα οδηγούσε τις Αλεπούδες στη μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας τους, κατακτώντας τον παρθενικό τίτλο της Premier League και προκαλώντας παγκόσμια έκπληξη. Αυτός ήταν και το πρώτο του πρωτάθλημα σε επίπεδο Α' κατηγορίας, με Ρανιέρι και Λέστερ να ανταμώνουν την κατάλληλη στιγμή, υπό τις κατάλληλες συνθήκες.

Φυσικά, η επόμενη σεζόν θα ήταν ιδιαίτερη, με το Champions League να μπαίνει ξαφνικά στο πρόγραμμα και τον... διπλασιασμό των καρπουζιών στη μία μασχάλη στη σκιά μίας τρομακτικής επιτυχίας να αποδεικνύεται, μάλλον αναμενόμενα, ζόρικος. Αυτό που δεν ανέμενε κανείς, ήταν η απόλυση του πρωτομάστορα της επιτυχίας τον Φεβρουάριο του 2017, όσο η Λέστερ κινδύνευε μέχρι και με υποβιβασμό.

Εκ του αποτελέσματος, οι άνθρωποι του συλλόγου δικαιώθηκαν για την άχαρη αυτή κίνηση, με τον αείμνηστο Κρεγκ Σέξπιρ να τον αντικαθιστά και να οδηγεί τη Λέστερ στην άνετη παραμονή αλλά και τα προημιτελικά του Champions League! Ο Σέξπιρ θα άντεχε μέχρι τον Οκτώβριο, με τον Κλοντ Πιέλ να αναλαμβάνει στη συνέχεια και να κάθεται για σχεδόν ενάμιση χρόνο στον πάγκο, δίχως να εντυπωσιάσει. Στο μεταξύ τον Οκτώβριο του 2018, το κλαμπ δέχεται ένα τεράστιο πλήγμα, με το ελικόπτερο του ιδιοκτήτη, Βιχάι Σριβανταναπράμπα να συντρίβεται έξω από το King Power Stadium, παρασύροντας όλους του επιβάτες στον θάνατο... Μια τραγωδία που συγκλόνισε παίκτες και οπαδούς, με τον άνθρωπο που έφερε πρωτοφανείς επιτυχίες στον σύλλογο να χάνεται απροσδόκητα και να βυθίζει στη θλίψη το Λέστερ...