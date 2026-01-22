Παίκτρια της Λέστερ είναι και με τη βούλα η Άλσα Λέμαν, όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος με επίσημη ανακοίνωση.

Τον επόμενο σταθμό στην καριέρα της βρήκε η Άλσαν Λέμαν, με την έμπειρη Ελβετίδα να υπογράφει στη Λέστερ μέχρι το 2028. Όπως είχε γίνει γνωστό εδώ και μέρες, οι «Αλεπούδες» είχαν χτυπήσει την πόρτα της Κόμο για να φέρουν ξανά στα γήπεδα της Αγγλίας τη διάσημη ποδοσφαιρίστρια.

Η 26χρονη Ελβετίδα διεθνής επιθετικός μετακόμισε στην Ιταλία το περασμένο καλοκαίρι, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο με την Κόμο, μετά από ένα πέρασμα από τη Γιουβέντους. Η Λέμαν έχει εμπειρία στο Αγγλικό πρωτάθλημα, καθώς έχει αγωνιστεί στη Women’s Super League με τις Γουέστ Χαμ, Έβερτον και Άστον Βίλα, γεγονός που την καθιστά μια αξιόπιστη επιλογή για τις «Αλεπούδες».

Σε διεθνές επίπεδο, η 26χρονη μετρά 64 συμμετοχές με την εθνική Ελβετίας και τη σεζόν 2024-25 σήκωσε το πρωτάθλημα Ιταλίας με τη Γιουβέντους. Εκτός αγωνιστικών χώρων ξεχωρίζει επίσης, αποτελώντας τη δημοφιλέστερη ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο στα social media, με πάνω από 16 εκατομμύρια followers στο Instagram.