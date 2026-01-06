Ο Έντσο Μαρέσκα έσπευσε να αποχαιρετήσει την Τσέλσι μετά την επίσημη αλλαγή σκυτάλης στην τεχνική ηγεσία, την οποία θα αναλάβει ο Άγγλος, Λίαμ Ροσένιορ.

Νέα εποχή ξημέρωσε την Τρίτη (6/1) στην Τσέλσι, με τους Μπλε να ανακοινώνουν την πρόσληψη του Λίαμ Ροσένιορ στην τεχνική ηγεσία με συμβόλαιο έως το 2032. Ο Άγγλος πρώην τεχνικός του Στρασβούργου αποτέλεσε τον εκλεκτό της διοίκησης για να αναλάβει τη διάδοχη κατάσταση από τα χέρια του Μαρέσκα, ο οποίος δεν είχε μέλλον στο αγγλικό κλαμπ.

Μετά την αλλαγή σκυτάλης στον πάγκο της Τσέλσι, ο Ιταλός τεχνικός θέλησε να αποχαιρετήσει τους οπαδούς της ομάδας, τους ευχαρίστησε για τη στήριξή τους και στάθηκε στα επιτεύγματα που πανηγύρισαν μαζί. Κατά την 18μηνη πορεία του στα ηνία των Μπλε, ο Μαρέσκα κατέκτησε το Conference League και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ενώ την οδήγησε ξανά φέτος στην έξοδο στο Champions League.

«Αφήστε αυτόν τον κόσμο λίγο καλύτερο απ’ ό,τι τον βρήκατε. Το ταξίδι μου με την Τσέλσι ξεκίνησε από τα προκριματικά του Conference League. Αποχωρώ με την εσωτερική γαλήνη ότι αφήνω έναν τόσο ιστορικό σύλλογο, όπως η Τσέλσι, εκεί όπου του αξίζει να βρίσκεται. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φιλάθλους της Τσέλσι για τη στήριξή τους τους τελευταίους 18 μήνες.

Στήριξη που υπήρξε καθοριστική για την πρόκριση στο Champions League, την κατάκτηση του Conference League και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Νίκες που θα κρατώ για πάντα στην καρδιά μου. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ σε όλους τους παίκτες που με συντρόφευσαν σε αυτό το υπέροχο ταξίδι.

Εύχομαι σε όλους όσοι μοιράστηκαν μαζί μου κάθε στιγμή, κάθε επιτυχία στο υπόλοιπο της σεζόν και στο μέλλον. Σε ευχαριστώ, Τσέλσι — από εμένα και την οικογένειά μου» τόνισε χαρακτηριστικά με μήνυμά του στα social media.