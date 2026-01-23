FA Cup: Ετοιμάζεται ιστορική αλλαγή από τους διοργανωτές
Η Κρίσταλ Πάλας φαίνεται πως θα είναι μια από τις τελευταίες νικήτριες του FA Cup, χωρίς τη νέα προσθήκη που ετοιμάζουν οι διοργανωτές, θέλοντας να κάνουν πιο ενδιαφέρον και παραγωγικό τον θεσμό.
Όπως αναφέρουν οι Times σε δημοσίευμά τους, οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας συνεργάζονται το τελευταίο διάστημα με τον όμιλο Universal Music, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα τραγούδι/ύμνος, που θα χαρακτηρίζει τη διοργάνωση, όπως δηλαδή συμβαίνει και με το Champions League.
Βασικός στόχος είναι να ενισχυθεί η... διάθεση και η ατμόσφαιρα πριν τη σέντρα των αγώνων και παράλληλα το τραγούδι να είναι χαρακτηριστικό, έτσι ώστε το μυαλό να κατευθύνεται αμέσως στο FA Cup. Μάλιστα, σημειώνεται πως το σχέδιο είναι να υπάρξει διαφορετικός ύμνος για το τουρνουά των ανδρών και άλλο για εκείνο των γυναικών. Σκοπός είναι η... μελωδία να παίζει τη στιγμή που οι αθλητές των ομάδων κάνουν τις καθιερωμένες χειραψίες, σε όλα τα παιχνίδια της διοργάνωσης μέχρι και τον μεγάλο τελικό στο «Γουέμπλεϊ».
🚨🏆 The FA Cup is set to get its own Champions League style anthem to keep the competition ‘fresh and modern’, reports @TimesSport. 🎶 pic.twitter.com/q6WagwnMJZ— EuroFoot (@eurofootcom) January 22, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.