Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, η FA είναι έτοιμη να εισάγει κάτι «διαφορετικό» στον θεσμό του Κυπέλλου, ούτως ώστε να το κάνει πιο... ενδιαφέρον.

Η Κρίσταλ Πάλας φαίνεται πως θα είναι μια από τις τελευταίες νικήτριες του FA Cup, χωρίς τη νέα προσθήκη που ετοιμάζουν οι διοργανωτές, θέλοντας να κάνουν πιο ενδιαφέρον και παραγωγικό τον θεσμό.

Όπως αναφέρουν οι Times σε δημοσίευμά τους, οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας συνεργάζονται το τελευταίο διάστημα με τον όμιλο Universal Music, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα τραγούδι/ύμνος, που θα χαρακτηρίζει τη διοργάνωση, όπως δηλαδή συμβαίνει και με το Champions League.

Βασικός στόχος είναι να ενισχυθεί η... διάθεση και η ατμόσφαιρα πριν τη σέντρα των αγώνων και παράλληλα το τραγούδι να είναι χαρακτηριστικό, έτσι ώστε το μυαλό να κατευθύνεται αμέσως στο FA Cup. Μάλιστα, σημειώνεται πως το σχέδιο είναι να υπάρξει διαφορετικός ύμνος για το τουρνουά των ανδρών και άλλο για εκείνο των γυναικών. Σκοπός είναι η... μελωδία να παίζει τη στιγμή που οι αθλητές των ομάδων κάνουν τις καθιερωμένες χειραψίες, σε όλα τα παιχνίδια της διοργάνωσης μέχρι και τον μεγάλο τελικό στο «Γουέμπλεϊ».