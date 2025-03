Στο φινάλε του αγώνα Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ρόμα (3-1, συν 4-3), ο Κλαούντιο Ρανιέρι πλησίασε τον Ερνέστο Βαλβέρδε και του έδωσε τον αριθμό του!

Στο φινάλε του αγώνα της Αθλέτικ Μπιλμάο με τη Ρόμα, ο Κλαούντιο Ρανιέρι έκλεψε τις εντυπώσεις με μια απρόσμενη κίνηση μετά το τέλος του αγώνα. Ο έμπειρος προπονητής πλησίασε τον Ερνέστο Βαλβέρδε μετά την πρόκριση της Μπιλμπάο (3-1, συν 4-3) και του έδωσε ένα… χαρτάκι, προκαλώντας την περιέργεια όλων.

Η Ρόμα ταξίδεψε στην Ισπανία με το προβάδισμα 2-1 από το πρώτο παιχνίδι, όμως δεν ήταν αρκετό. Με τον Χούμελς να αποβάλλεταί από το 11' , η ομάδα έμεινε με παίκτη λιγότερο και, παρά το γκολ του Μικελίνι στο 90+3’, η Ρόμα αποκλείστηκε από τη φάση των «16» του Europa League. Αφού η ομάδα του Βαλβέρδε πήρε τη νίκη με 3-1 στη ρεβάνς.

Ο Ρανιέρι, μετά το ματς, έδωσε στον τεχνικό των Βάσκων μια κάρτα και αργότερα αποκάλυψε πως ήταν το τηλέφωνο του: «Τι έδωσα στον Βαλβέρδε; Την επαγγελματική μου κάρτα. Είμαστε τόσο καλοί φίλοι που του την έδωσα, είχα χάσει τον αριθμό του. Ξέρει πολλούς Ισπανούς παίκτες και θα μπορούσε να μου φανεί χρήσιμο»

🪪🤝 Claudio Ranieri: "What did I give to Valverde? My business card. We're such good friends that I gave it to him, I'd lost his number. He knows a lot of Spanish players and it could be useful to me." (@SkySport via @Guillaumemp) pic.twitter.com/TJkPkunfU7