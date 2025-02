Ο πρώτος μήνας του 2025 φάνηκε από πολύ νωρίς ότι θα έχει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Σάσα Βεζένκοβ. Ο Ολυμπιακός επισκέφτηκε την έδρα της Ζάλγκιρις μόλις τη δεύτερη μέρα του έτους και ο Βεζένκοβ έδωσε ένα στίγμα για το τι μπορεί να περιμένουμε από εκείνον.

Μία εβδομάδα αργότερα ήρθε το μαγικό 45άρι με αντίπαλο την Μπάγερν. Και κάπου εκεί πιθανότατα να σφραγίστηκε πως κανείς δε θα γράψει νούμερα που θα μπορούν να ξεπεράσουν τα δικά του.

Sasha Vezenkov from @Olympiacos_BC is the January MVP🏆



24.3 PTS I 6.5 REB averaged in 6 games this past month!



MVP of the Month I @PaniniAmerica pic.twitter.com/nRHXgqc60e