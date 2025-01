Από το καλοκαίρι, όταν και αποκτήθηκε ο Εβάν Φουρνιέ, επιβεβαιώνοντας αυτήν την άτυπη... προφητεία, ήταν δεδομένα τα πράγματα που απέκτησε ο Ολυμπιακός. Την ποιότητά του, την κλάση του αλλά κυρίως τον άνθρωπο που δε φοβάται να πάρει την ευθύνη στα κρίσιμα.

Παίκτες που δεν αντιλαμβάνονται το πόσο μεγάλη είναι η στιγμή. Όχι με την αρνητική έννοια. Νιώθουν οι ίδιοι έτοιμοι να πάρουν πάνω τους το ρίσκο και αρκετές φορές να δικαιωθούν. Με τυφλή εμπιστοσύνη στα χέρια τους και τις ικανότητές τους. Ένας τέτοιος είναι ο Φουρνιέ και δε χρειαζόταν να φορέσει τα «ερυθρόλευκα» για να το αποδείξει.

Η διπλή αγωνιστική στην Ισπανία είχε φαρδιά - πλατιά την υπογραφή του. Στη Βιτόρια, κόντρα στην Μπασκόνια, πήρε την μπάλα πάνω του και «καθάρισε» με μεγάλα σουτ, όταν ο Ολυμπιακός βρέθηκε να κυνηγάει. Στη Μαδρίτη δε χρειάστηκε καν να πάρει την μπάλα στα κρίσιμα. Γιατί ο ίδιος φρόντισε από πολύ νωρίς να σκορπίσει την άμυνα της Ρεάλ, χωρίς να της επιτρέψει να νιώσει πως είναι κοντά στην crunch time. Και φυσικά το πανηγύρισε με την ψυχή του τόσο εντός παρκέ, όσο και στα αποδυτήρια, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή που ζει στον Ολυμπιακό.

👏🏽 The presidential congratulations from Mr. Georgios Angelopoulos to Evan Fournier and Nikola Milutinov.



🗣️ And of course, coach Barzoka's speech after the big W!!!



🙌🏽 Coach B: “Guys, congratulations. We accomplished to win two games in Spain. Big credit for that”!



😂… pic.twitter.com/9DMhAB8E98