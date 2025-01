Δείτε το βίντεο από τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού λίγα δευτερόλεπτα μετά τη νίκη επί της Ρεάλ μέσα στη Μαδρίτη.

Ο Ολυμπιακός θριάμβευσε και επί της Ρεάλ εκτός έδρας με 86-96 φτάνοντας τις εφτά σερί νίκες κάτι που φυσικά τον διατηρεί μόνο πρώτο στην κατάταξη της Euroleague και με διαφορά από τον δεύτερο. Όπως είναι λογικό το κλίμα μετά από την αναμέτρηση ήταν πανηγυρικό παρά τη σωματική κούραση των παικτών.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ταξίδεψε στη Μαδρίτη, χάρηκε με το αποτέλεσμα και αμέσως μετά την κόρνα της λήξης επισκέφτηκε τα αποδυτήρια όπου μοίρασε συγχαρητήρια σε όλους. Λίγο αργότερα ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους παίκτες του λέγοντας πως, «παιδιά συγχαρητήρια, καταφέραμε να κερδίσουμε δύο παιχνίδια στην Ισπανία, συγχαρητήρια για αυτό». Ο Φουρνιέ μάλιστα... τρόλαρε τον προπονητή του για τα λίγα λόγια με παρέμβαση στην κάμερα και λέγοντας αστειευόμενος... «σπουδαία ομιλία».

👏🏽 The presidential congratulations from Mr. Georgios Angelopoulos to Evan Fournier and Nikola Milutinov.



🗣️ And of course, coach Barzoka's speech after the big W!!!



🙌🏽 Coach B: “Guys, congratulations. We accomplished to win two games in Spain. Big credit for that”!



😂… pic.twitter.com/9DMhAB8E98