Ο Γιώργιος Κουναδίνης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο αγώνισμα του τραπ εφήβων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σκοποβολής, που φιλοξενείται στη Μαλακάσα.

Νέα επιτυχία για την ελληνική σκοποβολή στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πήλινου στόχου, που συνεχίζειται στη Μαλακάσα.

Μετά το ασημένιο μετάλλιο από τον Φώτη Μπαξεβανάκη στο στο σκητ εφήβων, το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε και ο Γιώργιος Κουναδίνης στο αγώνισμα του τραπ εφήβων.

Στον προκριματικό ο 18χρονος Έλληνας ξεκίνησε καλά (23/25), αλλά στη συνέχεια ανεβάζοντας την απόδοσή του μπήκε μεταξύ των κορυφαίων του αγώνα. Τερμάτισε στην τρίτη θέση (121/125), αποφεύγοντας τα μπαράζ που ακολούθησαν για την πρόκριση τον τελικό. Εξασφάλισε έτσι τη δυνατότητα να αγωνιστεί για τα μετάλλια!

Στον τελικό ο Κουναδίνης παρέμεινε στη διεκδίκηση του μεταλλίου μέχρι το τέλος, καθώς διαχειρίστηκε και άντεξε την πίεση του συναγωνισμού.

Όταν ο κορυφαίος του προκριματικού, ο Ιταλός, Λούκα Τζέρι, που είχε ισοφαρίσει με 124/125 το παγκόσμιο και ευρωπαϊκό ρεκόρ εφήβων, έμενε εκτός βάθρου, ο Έλληνας αθλητής μπόρσε κι έμεινε στο κυνήγι ακόμα και της πρώτης θέσης, απέναντι στον Τούρκο, Εμεγκέν Ακτσά.

Εκεί ο Τούρκος επικράτησε με 27/30 και πήρε το χρυσό μετάλλιο, με τον Κουνανίδη να έχει 24/30 και να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο. Το χάλκινο κατέκτησε ο Ιταλός, Αλεσάντρο Ματεράτσο.