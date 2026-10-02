O Μπαξεβανάκης το ασημένιο μετάλλιο στο σκητ εφήβων στο ευρωπαϊκό της Μαλακάσας

Ο Φώτης Μπαξεβανάκης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο σκητ εφήβων στο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πήλινου στόχου στη Μαλακάσα.

Κορυφαία διάκριση για τα ελληνικά χρώματα πέτυχε ο Φώτης Μπαξεβανάκης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πήλινου στόχου, που φιλοξενείται στη Μαλακάσα, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο σκητ εφήβων.

Με σταθερότητα στην απόδοσή του 25, 24, 24, 24, 24 = 121/125 και άψογη πρώτη σειρά, ο Φώτης Μπαξεβανάκης τερμάτισε στη 2η θέση στον προκριματικό, μόλις έναν βαθμό πίσω από τον Ιταλό Αντόνιο Λα Βόλπε.

Στη διαδικασία του τελικού ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε άψογα και με την υποστήριξη του κοινού πέρασε στην κορυφή. Ο τελικός εξελίχθηκε σε μονομαχία ανάμεσα στον Μπαξεβανάκη και τον Λα Βόλπε.

Στη μάχη των μεταλλίων, η αποχώρηση του Βρετανού, Χένρι Λάνγκλεϊ, με το χάλκινο μετάλλιο, βρήκε τον Φώτη Μπαξεβανάκη στην κορυφή με 31 βαθμούς. Στην τελευταία αναμέτρηση στάθηκε άτυχος. Αστόχησε στις δύο τελευταίες βολές και τερματίζοντας στη δεύτερη θέση κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο.

Πανελλήνιο ρεκόρ στο ομαδικό

Η ελληνική Ομάδα, αποτελούμενη από τους Φώτη Μπαξεβανάκη (κορυφαία επίδοση) Εφραίμ Νικολαντωνάκη και Λάμπρο Σπάρταλη, με συνολική επίδοση 347/375, βρέθηκαν τρεις (3) βαθμούς πάνω από το ισχύον ρεκόρ (343/375) που είχαν πετύχει οι Γεροχρήστος, Νικολαντωνάκης και Δεσποτόπουλος στο Λονάτο το 2024. Με την επίδοσή τους αυτή τερμάτισαν στην πέμπτη θέση της κατάταξης