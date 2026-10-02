Η Κατζουράκη στο promo video του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πήλινου στόχου στη Μαλακάσα

Στο Σκοπευτικό Συγκρότημα της Μαλακάσας βρίσκεται σε εξέλιξη το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σκοποβολής πήλινου στόχου, που θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.

Συνολικά 487 αθλητές κι αθλήτριες από 40 εθνικές ομοσπονδίες θα πάρουν μέρος στη διοργάνωση για συνολικά 1.094 ατομικές και ομαδικές αναμετρήσεις, με 224 μετάλλια να διακυβεύονται σε όλα τα αγωνίσματα.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία επέλεξε την Εμμανουέλα Κατζουράκη είναι το κεντρικό πρόσωπο στο promo video της διοργάνωσης, με την 25χρονη σκοπεύτρια από τα Χανιά να είναι αυτή που ανέλαβε να διαφημίσει τη σημαντική διοργάνωση.

Η Εμμανουέλα Κατζουράκη στο παλμαρέ της έχει να επιδείξει το χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμα του σκιτ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2023 στο Μπακού και τα ασημένια μετάλλια από του ευρωπαϊκούς Αγώνες της Κρακοβίας την ίδια χρονιά και από τους Μεσογειακούς Αγώνες στο Οράν το 2022.