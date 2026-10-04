Στο 0-0 της Τούμπας με τη Γερμανία η Εθνική μας ομάδα τελείωσε τον αγώνα με 7 παίκτες που είχαν θητεύσει στην Ακαδημία του Ολυμπιακού.

Έντονο ερυθρόλευκο χρώμα και συγκεκριμένα ερυθρόλευκο χρώμα των Ακαδημιών υπήρξε το βράδυ της Κυριακής στην Εθνική μας ομάδα. Στην 11άδα που τελείωσε στον αγώνα του 0-0 της Τούμπας με τη Γερμανία ήταν επτά παίκτες που ξεπήδησαν από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού.

Πιο συγκεκριμένα στο τέρμα ήταν ο Τζολάκης, δεξιά ο Σάλιακας, αριστερά στην άμυνα ο Τσιμίκας και στόπερ ο Ρέτσος. Στο κέντρο ήταν οι Ανδρούτσος και Μουζακίτης και μπροστά ο Κωστούλας. Εξ αυτών βασικοί ξεκίνησαν στο Ελλάδα - Γερμανία στην Τούμπα οι Τζολάκης, Σάλιακας και Τσιμίκας.