Η Ολλανδία υπερκέρασε το εμπόδιο της Σερβίας, επικράτησε 2-1 εντός έδρας και πλησίασε ακόμα περισσότερο στα προηημιτελικά. Κοντά στον υποβιβασμό οι Σέρβοι.

League A - 2oς Όμιλος

Η Ολλανδία πέτυχε τη δεύτερη νίκη στον όμιλο, συνέχισε το αήττητο με τον Τσάβι στον πάγκο και έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Nations League. Οι Οράνιε επικράτησαν 2-1 της Σερβίας, ισοβαθμούν στην κορυφή με την Ελλάδα, ενώ έστειλαν τους Σέρβους ακόμα πιο κοντά στον υποβιβασμό. Σε πρωταγωνιστή, αλλά και μοιραίο πρόσωπο για την Ολλανδία εξελίχθηκε ο Κουπμάινερς στο α' μέρος. Ο μέσος της Γιουβέντους, που χρησιμοποιήθηκε σε ρόλο κεντρικού αμυντικού, έδωσε το προβάδισμα στους Οράνιε με εντυπωσιακή απευθείας εκτέλεση φάουλ, την πρώτη για την εθνική μετά τον Ντεπάι το 2021. Η βραδιά του, ωστόσο, είχε και την αντίθετη όψη, καθώς στο 35ο λεπτό φέρει σημαντικό μερίδιο ευθύνης για το γκολ του Τσβέτκοβιτς, με το οποίο η Σερβία έφερε το παιχνίδι στα ίσα.

Στην επανάληψη, η Ολλανδία είχε τον έλεγχο και στο 71ο πέτυχε το γκολ της λύτρωσης. Ο Ντάμφρις έστειλε με δύναμη την μπάλα προς το δεύτερο δοκάρι, όπου βρήκε τον Ράιντερς. Εκείνος, αντί να εκτελέσει, γύρισε έξυπνα προς τον Ζίρκζε, ο οποίος από κοντινή απόσταση δεν δυσκολεύθηκε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, σημειώνοντας παράλληλα το πρώτο του γκολ στο 2026. Οι Σέρβοι είναι στον πάτο χωρίς πόντο και οι πιθανότητες για μπαράζ αποφυγής υποβιβασμού ολοένα και λιγοστεύουν.

Αποτελέσματα



Ελλάδα - Γερμανία 0-0

Ολλανδία - Σερβία 2-1



Η βαθμολογία



1. Ολλανδία 8 (7-5)

2. Ελλάδα 8 (5-3)

3. Γερμανία 5 (3-2)

4. Σερβία 0 (3-8)



Επόμενη αγωνιστική (13/11)



Ολλανδία - Ελλάδα

Σερβία - Γερμανία

League A - 4ος Όμιλος

Αποτελέσματα

Πορτογαλία - Νορβηγία 2-1

Ουαλία - Δανία 0-1

Η βαθμολογία του ομίλου

1. Πορτογαλία 8 (7-5)

2. Δανία 8 (5-3)

3. Ουαλία 5 (3-2)

4. Νορβηγία 0 (3-8)

Επόμενη αγωνιστική (14/11)

Νορβηγία - Ουαλία

Πορτογαλία - Δανία

Η Πορτογαλία άφησε στην άκρη τα τελευταία γεγονότα με τον Κριστιάνο, συνέχισε ακάθεκτη και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Nations League. Οι Ιβηρες επικράτησαν 2-1 της Νορβηγίας εντός, πέτυχαν την τέταρτη διαδοχική νίκη, ενώ άφησαν το συγκρότημα του Χάαλαντ στον πάτο της βαθμολογίας. Στο 36' ο Άγιερ με τρομερό τέρμα έδωσε προβάδισμα στους Νορβηγούς, ωστόσο, ο Κανσέλο στο 38' και ο Γκονσάλο Ράμος στο 79' διαμόρφωσαν το 2-1. Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν το ματς με δέκα παίκτες, οι Νορβηγοί προσπάθησαν να ισοφαρίσουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η Δανία έβγαλε αντίδραση μετά την τεσσάρα από την Πορτογαλία, επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της Ουαλίας, πέρασε στη 2η θέση κι ελπίζει βάσιμα σε πρόκριση. Ο Χόιλουντ με πέναλτι στο 75ο λεπτό διαμόρφωσε το 1-0 για τους Σκανδιναβούς.



League B - 3oς όμιλος

Στα απογευματινά παιχνίδια του Nations League, Κόσοβο και Αυστρία έμειναν στο 1-1. Το πρώτο ημίχρονο μπορεί να μην είχε γκολ, ωστόσο στο δεύτερο, οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο 70' με τον Ασλάνι, ενώ η απάντηση των φιλοξενούμενων ήρθε ένα τέταρτο αργότερα. Μετά από πλάγιο, ο Λανγκ πήρε την κεφαλιά και έστειλε τη μπάλα στην εστία, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Στο βραδινό ματς της διοργάνωσης, σημειώθηκε νέο επεισόδιο έντασης, αυτή τη φορά στην ιδιαίτερα φορτισμένη αναμέτρηση της Ιρλανδίας με το Ισραήλ (1-1). Αμέσως μετά το σφύριγμα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, μέλη των δύο αποστολών ήρθαν σε αντιπαράθεση κατά την αποχώρησή τους προς τα αποδυτήρια, με την κατάσταση να ξεφεύγει για λίγα λεπτά. Σύμφωνα με ιρλανδικά δημοσιεύματα, μάλιστα, Ισραηλινός ποδοσφαιριστής φέρεται να έφτυσε τον 47χρονο γυμναστή της Ιρλανδίας, Ντέιμιεν Ντόιλ.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, το παιχνίδι διεξήχθη σε ουδέτερο έδαφος, στην Μπάτσκα Τόπολα της Σερβίας, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, ενώ ήδη πριν από τη σέντρα το κλίμα ήταν εξαιρετικά τεταμένο εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα. Ο Πάροτ άνοιξε το σκορ στο 39ο λεπτό, ωστόσο ο Πέρετζ στο 47' διαμόρφωσε το 1-1.



Τα αποτελέσματα



Κόσοβο - Αυστρία 1-1

Ιρλανδία - Ισραήλ 1-1

Η βαθμολογία



1. Αυστρία 8 (9-5)

2. Κόσοβο 5 (3-9)

3. Ιρλανδία 5 (6-4)

4. Ισραήλ 2 (2-7)

Επόμενη αγωνιστική (14/11)

Αυστρία - Ιρλανδία

Κόσοβο - Ισραλήλ



League D - 1ος Όμιλος

Την ίδια ώρα με το Κόσοβο - Αυστρία, η Μάλτα πήρε τη νίκη απέναντι στην Ανδόρα. Καμία από τις δύο ομάδες δεν βρήκε το γκολ στο πρώτο μέρος, ωστόσο στην επανάληψη και στο 49', ο Τέμα διαμόρφωσε το τελικό 1-0.

Η βαθμολογία



1. Μάλτα 7 (4-2)

2. Γιβραλτάρ 2 (1-1)

3. Ανδόρα 1 (1-3)

Επόμενη αγωνιστική

Ανδόρα - Γιβραλτράρ (13/11)

Γιβραλτάρ - Μάλτα (16/11)



League D- 2ος Όμιλος

Την αυλαία των σημερινών ματς στο Nations League άνοιξε το Αζερμπαϊτζάν με τη Λιθουανία. Η γηπεδούχοι καθάρισαν από νωρίς το παιχνίδι, με τον Καϊμπουλάγιεφ να σκοράρει στο 25', γράφοντας το 1-0.

Η βαθμολογία

1. Αζερμπαϊτζάν 5 (2-1)

2. Λιθουανία 4 (3-2)

3. Λιχτενστάιν 1 (0-2)

Επόμενη αγωνιστική

Λιχτενστάιν - Αζερτμπαϊτζάν (13/11)

Λιθουανία - Λιχτενστάιν (16/11)