Έχοντας μάθει τους πιθανούς αντιπάλους τους, αλλά και το μονοπάτι τους στα αντίστοιχα ταμπλό του Roland Garros, οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη έμαθαν και το πότε αναμένεται να κάνουν πρεμιέρα.

Πιο συγκεκριμένα, οι διοργανωτές λίγες ώρες μετά το τέλος των κληρώσεων έκανε γνωστό το πώς θα προγραμματιστούν οι αγώνες του πρώτου γύρου. Αυτό θα γίνει βάσει το πού βρίσκονται στα ταμπλό οι παίκτες, δηλαδή στο πάνω ή στο κάτω μέρος.

Έτσι όπως ανέφεραν οι διοργανωτές του Roland Garros οι αγώνες των ζευγαριών σε άνδρες και γυναίκες που βρίσκονται στο κάτω μέρος του ταμπλό θα προγραμματιστούν την Κυριακή (23/5) και τη Δευτέρα (24/5), ενώ όσα είναι στο πάνω μέρος του ταμπλό θα διεξαχθούν τη Δευτέρα (24/5) και την Τρίτη (25/5).

Αυτό σημαίνει πως η Μαρία Σάκκαρη που βρίσκεται απέναντι στη Λίντα Νόσκοβα στο κάτω μέρος του γυναικείου ταμπλό θα παίξει είτε την Κυριακή (23/5), είτε τη Δευτέρα (24/5), ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα παίξει κόντρα στον Αλεξάντρ Μίλερ είτε τη Δευτέρα (24/5), είτε την Τρίτη (25/5).