Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε πολύ ακριβά την επιλογή της πρόσληψης του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος επιβεβαίωσε το μοτίβο των τελευταίων ετών στη προπονητική του καριέρα.

Παρελθόν αποτελεί από τον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής το Τριφύλλι.

Ο Ισπανός τεχνικός δεν κατάφερε να έχει την οποιαδήποτε θετική επιρρόη στο σύνολο, οδήγησε τους ''πράσινους'' στην τέταρτη θέση της Super League, στον αποκλεισμό από το Κύπελλο στα ημιτελικά και είχε ως μοναδικό θετικό την παρουσία του συλλόγου στους 16 του Europa League.

Αποκορύφωμα, η παρουσία της ομάδας στα play offs, όπου για πρώτη φορά στην ιστορία της δεν έκανε ούτε μία νίκη!

Ο Παναθηναϊκός θα πληρώσει πολύ ακριβά την επιλογή του Μπενίτεθ, καθώς εκτός από μία σεζόν σούπερ αποτυχημένη, θα κληθεί να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για την αποζημίωση του 66χρονου προπονητή, ο οποίος είχε υπογράψει συμβόλαιο 4 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως!

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ισπανία, η ''πράσινη'' ΠΑΕ θα κληθεί να πληρώσει σε βάθος χρόνου, 5.7 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που αποτελεί ρεκόρ αποζημίωσης για τα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η έκτη σύντομη απόλυση του Μπενίτεθ

Ο Μπενίτεθ αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με τρεις κούπες της UEFA να κοσμούν μεταξύ άλλων την πλούσια τροπαιοθήκη του.

Η κατάληξη της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό, όμως, ήρθε να επιβεβαιώσει το μοτίβο που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στη καριέρα του, όπου σε σύντομο χρονικό διάστημα οι σύλλογοι αποφάσιζαν την λήξη της συνεργασίας.

2010/2011: Ίντερ: 5 μήνες

2012/2013: Τσέλσι: 7 μήνες

2015/2016: Ρεάλ: 6 μήνες

2021/2022: Έβερτον: 6 μήνες

2023/2024: Θέλτα: 9 μήνες

2025/2026: Παναθηναϊκός: 7 μήνες