Μιχάλης Ζαμπίδης στο Gazzetta: Η πρώτη αντίδραση μετά την αναβολή του ιστορικού event με τον Μεϊγουέδερ

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης έκανε τις πρώτες του δηλώσεις μετά την αναβολή του αγώνα με τον Μεϊγουέδερ που ήταν προγραμματισμένο να γίνει στις 27 Ιουνίου.

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης μίλησε στο Gazzetta λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της αναβολής του «Battle of the Legends» με τον Φλόιντ Μεϊγουέδερ, σχολιάζοντας τις εξελίξεις που έφεραν την αλλαγή στην ημερομηνία του πολυαναμενόμενου event, το οποίο μεταφέρθηκε για τον Σεπτέμβρη. Ενώ όλες οι υπόλοιπες δράσεις θα λάβουν χώρα στο ΟΑΚΑ της Παιανίας.

Η αναβολή αυτή δίνει περιθώρια για να προετοιμαστείς ακόμη καλύτερα;

«Αξιοποιώ κάθε δευτερόλεπτο, επενδύω πάνω σε αυτό. Αν ο μηχανισμός είναι σωστός ο χρόνος είναι υπέρ σου γιατί επενδύεις πάνω σου . Όπως έκανα τόσο καιρό, το ίδιο συνεχίζω και τώρα. Οπότε ναι, ξεκινάω ένα καινούριο πλάνο. Θα παω να φαω λιγο πρώτα γιατί έπιασα τα κιλά μου».

Είσαι ένα πρότυπο για τα παιδιά που ακολουθούν τα μαχητικά αθλήματα στην Ελλάδα, το κάνεις και μέσα από τις σχολές σου. Τι πιστεύεις ότι θα δώσει αυτό το event σε όλους αυτούς που παρακολουθούν αυτά τα αθλήματα στη χώρα μας;

«Πιστεύω πολύ στην εξέλιξη και την προσφορά. Εξελισσόμαστε για να προσφέρουμε το μέγιστο και πιστεύουμε ότι αυτή η διοργάνωση θα ήταν και είναι μια γιορτή πολεμικών τεχνών, όπου στην ουσία έχει ευγενή άμιλλα, ευ αγωνίζεσθαι γενικότερα την αυτοπεποίθηση και την πειθαρχία. Είναι κατά του παιδικού και όχι μόνο bullying. Γενικότερα ενάντια στην παιδική και όχι μόνο παχυσαρκία. Διοτί θέλουμε να αναδείξουμε όλα τα υγιή παρακλάδια του αθλητισμού. Οπότε θέλω να δείξω την καλύτερη έκδοση και πόσο ευγενική είναι οι μαχητές αλλά και πόσο αγριοί είναι όταν χτυπήσει το καμπανάκι».

Υπήρχε κάποιο μυστικό πίσω από τη διοργάνωση αυτού το event, πως προέκυψε αυτή η ιδέα;

«Η προσέγγιση έγινε από την πλευρά της Αμερικής πριν αρκετούς μήνες. Βέβεαια από την ώρα που κάποιος λέει κάτι, μέχρι να γίνει πρακτικά απέχει πάρα πολύ. Υπήρξαν πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις, θυσίες και ξενύχτια. Όμως ήμασταν κόντα όπως δήλωσε και ο Μεϊγουέδερ ότι για κάποιος διαδικαστικούς λόγους πρέπει να το μεταφέρουμε. Είναι σημαντικό ότι το μεταφέρουμε για λίγο. Όποτε όλα θα γίνουν πιο ξεκάθαρα. Η διοργάνωση θα γίνει κανονικά και οι αθλητες θα αγωνιστούν κανονικα. Οι παγκόσμιοι τίτλοι θα δοθούν, γιατί είναι πολύ μεγάλα και δυνατά ματς».

Τι θα έλεγες σήμερα στον 25χρονο εαυτό σου;

«Ότι συνέχισε, παρόλες τις δυσκοίλιές συνέχισε να δίνει το μέγιστο».

Από τότε που αποσύρθηκες έχεις κάνει και δύο παιδία, είναι ένα κίνητρο να σε δούνε πάνω στο ρινγκ;

«Ανάλογα το κίνητρο αποδυναμώνεται η θυσία. Οπότε το κίνητρο μου είναι τεράστιο, έχω την Αγάπη και τη Σοφία που είναι τεσσάρων ετών. Κάθε πρωί τις βλέπω, τις αγκαλιάζω, αντλώ ενέργεια, ευγνωμονώ και έτσι ξεκινάει και τελειώνει η μέρα μου. Οπότε ναι, είναι τεράστιο....»