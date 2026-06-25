Ανατροπή καθώς λίγα 24ωρα πριν τη... μάχη Μεϊγουέδερ - Ζαμπίδη, έγινε γνωστό πως το μεγάλο event, «Battle of the Legends» θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβρη .

Αλλαγή δεδομένων μόλις λίγα 24ωρα πριν από το προγραμματισμένο «Battle of the Legends», καθώς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου η οποία ξεκίνησε με τουλάχιστον δύο ώρες καθυστέρηση ανακοινώθηκε ότι το event ανάμεσα στον Φλόιντ Μεϊγουέδερ και τον Μιχάλη Ζαμπίδη δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά.

Αξίζει να αναφέρουμε πως πριν γίνει η έναρξη της συνέντευξης Τύπου κάνανε μια στάση στην τροπαιοθήκη που βρίσκεται στην είσοδο του Fitness club.

Το μικρόφωνο πέρασε πρώτα στον Μεϊγουέδερ , ο οποίος ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι πάλι στην Ελλάδα, έχω έρθει πολλές φορές. Πάντα είναι ωραίο να επιστραφείς σε μια τόσο ωραία χώρα με τόσο θετικούς ανθρώπους και τρομερό καιρό». Από την πλευρά του ο Iron mike ανέφερε πόσο μεγάλη του τιμή είναι το συγκεκριμένο event και ότι το βλέπει σαν chalange.

Αν και το προηγούμενο διάστημα οι δύο θρύλοι των μαχητικών αθλημάτων είχαν συμμετάσχει σε σειρά προωθητικών ενεργειών και συνεντεύξεων ενόψει της αναμέτρησης της 27ης Ιουνίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τους διοργανωτές, η διοργάνωση δεν θα διεξαχθεί όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Ο Φλόιντ Μεϊγουέδερ και ο Μιχάλης Ζαμπίδης βρέθηκαν κανονικά στη συνέντευξη Τύπου και η μάνατζερ του Έλληνα πυγμάχου έκανε γνωστό πως θα μεταφερθεί για Σεπτέμβρη.

Ο ίδιος ο Μεϊγουέδερ ανέφερε πως έχει να λύσει κάποιες δικαστικές εκκρεμότητες με κάποια εταιρία και ενημέρωσε πως θα γίνει σε περίπου 60 μέρες με σκοπό φυσικά να γίνει κάτι μεγάλο!

Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες. Ενώ η οργάνωση ανέφερε πως τα εισιτήρια που έχουν πουληθεί ισχύουν κανονικά για νέα ημερομηνία.