Ο επιθετικός της Ισπανίας, Μπόρχα Ιγκλέσιας, μίλησε για το πως σκοπεύει να χαιρετήσει τον Τραμπ, στην περίπτωση που η Ισπανία κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ισπανία και Αργεντινή ετοιμάζονται πυρετωδώς για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο οποίος αναμένεται να είναι κάπως διαφορετικός από ότι έχουμε συνηθίσει. Αρχικά το ημίχρονο θα έχει εν τέλει διάρκεια 17 λεπτών και όχι 25 ή 30 άλα Superbowl όπως ήθελαν οι Αμερικάνοι. Τα 11 εξ αυτών είναι προορισμένα για τις μουσικές εμφανίσεις των Σακίρα, Τζάστιν Μπίμπερ και Μαντόνα στο show του ημιχρόνου, ενώ ακόμα πέντε με έξι λεπτά θα χρειαστούν για το στήσιμο της σκηνής, αλλά και για το πότισμα του αγωνιστικού χώρου.

Μία ακόμη αλλαγή είναι ότι την απονομή του τροπαίο θα την κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως ακριβώς είχε γίνει και το περασμένο καλοκαίρι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Από την πλευρά του ο επιθετικός της Ισπανίας, Μπόρχα Ιγκλέσιας, μίλησε για το ενδεχόμενο να συναναστραφεί με τον πλανητάρχη, σημειώνοντας, αστειευόμενος, πως θα αναγκαστεί να τον χαιρετήσει για να μην καταλήξει στην φυλακή. Παράλληλα υπονόοησε πως ιδανικά θα ήθελε να μην τον ασπαστεί, αλλά όπως τόνισε χαρακτηριστικά «Μερικές φορές πρέπει να ξεχνάς και τις στιγμές που έχεις βιώσει».

«Ναι, δεν θέλω να καταλήξω στη φυλακή, οπότε είναι κάτι που έχω σκεφτεί, έχω καταφέρει κιόλας να το φανταστώ. Ελπίζω να τον χαιρετήσω σε μια στιγμή που θα είμαστε όλοι πραγματικά χαρούμενοι. Μερικές φορές πρέπει να ξεχνάς και τις στιγμές που έχεις βιώσει».

«Δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να προκαλέσεις διαμάχες. Ο κόσμος ξέρει πού βρίσκομαι και θα ήθελα πολύ να κάνω πολλά πράγματα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχω αρκετή δύναμη για να αντιμετωπίσω ορισμένα πράγματα. Δεν ξέρω, είναι περίπλοκο, για να είμαι ειλικρινής», πρόσθεσε ο επιθετικός της Θέλτα.