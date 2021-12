Λοματσένκο: Θέλει τον Καμπόσο και τις ζώνες του, μετά τη νίκη επί του Κόμεϊ (vid)

Ο Λοματσένκο, μετά τη νίκη επί του Κόμεϊ έχει έναν μεγάλο στόχο: Τον Ελληνοαυστραλό Τζορτζ Καμπόσος!

O Βασίλι Λοματσένκο μετά τη νίκη του επί του Ρίτσαρντ Κόμεϊ, στοχεύει να παίξει με τον Τζορτ Καμπόσο στην Αυστραλία!

Ο 33χρονος πυγχμάχος έχασε από τον Τεόφιμο Λόπες τις ζώνες IBF, WBA και WBO πέρυσι στο Λας Βέγκας με μια αμφισβητούμενη απόφαση.

Ωστόσο, η βασιλεία του Αμερικανού δεν κράτησε για πολύ καθώς ο Ελληνοαστραλός Καμπόσος τον... διέλυσε κι έγινε αυτός παγκόσμιος πρωταθλητής, φεύγοντας από το Madison Square Garden με τέσσερις τίτλους!

Όλους αυτούς τους τίτλους θέλει να πάρει πίσω ο Λοματσένκο, ο οποίος θέλει να ξεπεράσει το... σοκ από τον Κόμεϊ δηλώνοντας:

«Θα πάω οπουδήποτε χρειαστεί για να τον πολεμήσω. Χρειάζομαι αυτήν την ευκαιρία. Και αν ο Θεός μου τη δώσει, θα την εκμεταλλευτώ».

Ετσι, ο Ουκρανός... ρίχνει το γάντι και μένει να δούμε αν θα γίνει επίσημη πρόταση για να δούμε την εν λόγω μάχη να «παίρνει σάρκα και οστά».

Πάντως και μόνο στην ιδέα της εν λόγω μάχης έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν διάφορα poster, όπως το παρακάτω:

Πάντως, την ώρα του αγώνα, ο Καμπόσος είχε... αράξει στην πολυθρόνα του και απολάμβανε τη μάχη. Ως πραγματικός κατακτητής που είναι αυτήν τη στιγμή.

Great boxing display by Loma which puts him in the equation with Haney, Tank & Ryan, even after his LOSS against Teofimo. Respect to Commey, your a warrior and tough as nails. Looking forward to fighting one of these fellow warriors in 2022 downunder 🥊🏟🇦🇺 regards the EMPEROR pic.twitter.com/9PvHuz3Y9n