Τζορτζ Καμπόσος: Διέλυσε τον Τεόφιμο Λόπες και έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής (vid)

Ο Τζορτζ Καμπόσος συνέτριψε τον Τεόφιμο Λόπες, πέτυχε τη σπουδαιότερη νίκη στην καριέρα του και έφυγε από το Madison Square Garden τέσσερις τίτλους!

Ο Τζορτζ Καμπόσος στην κορυφή! Ο Ελληνοαυστραλός πυγμάχος διέλυσε τον Τεόφιμο Λόπες, σε μία μάχη που πέρασε από... χίλια κύματα μέχρι τελικά τα πραγματοποιηθεί.

Ο Λόπεζ μπήκε καλύτερα στο ματς αλλά ο Καμπόσος στη συνέχεια πέρασε στην αντεπίθεση. Ούτε το νοκ ντάνουν που δέχτηκε στο 10ο γύρο δεν τον σταμάτησε. Τα μάτια του Καμπόσου πετούσαν φλόγες και ο πυγμάχος με καταγωγή από την Σπάρτη κατεκτησε τους τίτλους WBA, IBF, WBO και The Ring στην κατηγορία ελαφρέων βαρών.

Η νίκη του επισφραγίστηκε με split desicion στα σημεία 115-111, 115-112 υπέρ και 113-114 κατά. Πλέον, ο Ferocious έχει ρεκόρ επαγγελματικών αγώνων 20-0, όντας αήττητος εκ των οποίων οι 10 νίκες είναι με νοκ άουτ.

Teófimo López vs. George Kambosos Jr. was a true war, but the Australian came out on top in an incredible upset 🔥 #LópezKambososJr | @autozone pic.twitter.com/Kka8UXXc8T

Ο θρύλος της πυγμαχίας, Μάνι Πακιάο, τον συνεχάρη γράφοντας στο twitter:

«Συγχαρητήρια στο φίλο μου Τζορτζ Καμπόσο για την επική του νίκη! Με βοήθησες σε τόσες πολλές μάχες στο παρελθόν. Ελπίζω οι εκατοντάδες γύροι προπονήσεων που είχαμε να σε βοήθησαν με κάποιον τρόπο απόψε. Είμαι περήφανος για σένα».

Congratulations to my friend, @georgekambosos, on an epic win! You helped me in so many of my past fights, I hope our hundreds of rounds of sparring helped you in some way tonight. I’m proud of you. #LopezKambosos