Οι Μαχητές Πειραματικό λύγισαν τους Σοφάδες με 92-91, στην αναμέτρηση που ολοκλήρωσε τη δεύτερη αγωνιστική της Elite League, με τον Ανδρέα Τσουμάνη να πετυχαίνει το νικητήριο καλάθι στα 10,4 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.

Οι Μαχητές Πειραματικό πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στη φετινή Elite League, επικρατώντας των Σοφάδων με 92-91 σε ένα ματς γεμάτο ανατροπές. Παρότι βρέθηκαν πίσω ακόμη και με 14 πόντους στο ξεκίνημα, επέστρεψαν και πήραν το αποτέλεσμα χάρη στον Ανδρέα Τσουμάνη, ο οποίος σκόραρε μετά από επιθετικό ριμπάουντ στα 10,4'' πριν από τη λήξη.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν με 17-3, όμως οι Σπιρ, Μπανκς και Μουτάφης έδωσαν λύσεις στους γηπεδούχους, που πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 54-52. Το παιχνίδι παρέμεινε αμφίρροπο και στην τρίτη περίοδο, με τον Τσουμάνη να συμβάλλει στο προβάδισμα των Μαχητών με 74-71. Οι Σοφάδες αντέδρασαν και έφτασαν στο +6 (83-89) περίπου δυόμισι λεπτά πριν από το τέλος. Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια, με τους Νώτη και Σπιρ να τους κρατούν στο παιχνίδι. Ο Τσουμάνης πήρε την τελευταία κρίσιμη φάση πάνω του, έγραψε το 92-91 και οι φιλοξενούμενοι έχασαν δύο ευκαιρίες στην τελευταία τους επίθεση για να φύγουν με τη νίκη.

Tα δεκάλεπτα: 23-28, 54-52, 74-71, 92-91

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Γεωργαλάς 3, Μπανκς 20 (4), Κωνσταντινίδης 17 (4), Μήνου, Νώτης 14, Χαραλαμπίδης, Μουτάφης 10 (1), Μανθόπουλος 2, Σπιρ 16 (4), Τσουμάνης 10

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola (Κακλαμάνος): Χάρπερ 30 (2), Μαυροειδάκος 7 (1), Χάρις 18 (2), Σταματίου, Καλλιακούδας 13 (4), Διαμαντάκος 14, Ντιπτσής 7 (1), Τσαχτσίρας, Καρυώτης

Η δεύτερη αγωνιστική της Elite League:

Παρασκευή 9/10:

Αμύντας – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC 65-62

Σάββατο 10/10:

Πρωτέας Βούλας-Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 75-55

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου-Evertech Παπάγου 74-71

Πανερυθραϊκός-Λαύριο Αφοί Λιοσάτου 85-86

Ψυχικό-Κerakoll ΑΓΕΧ 77-87

Κόροιβος-Κρόνος BC Plasis 80-73

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή 83-77

Δευτέρα 12/10:

Μαχητές Πειραματικό – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ COLA 92-91

Η επόμενη αγωνιστική (3η, 16-19/10):

Παρασκευή 16/10

Παπάγου 17.00 Evertech Παπάγου – Πρωτέας Βούλας

Σάββατο 17/10

Αγ. Δημητρίου (N) 17.00 Kronos BC Plasis-Αμύντας

Μεγάρων 17.00 Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Μαχητές Πειραματικό

Σοφάδων 17.00 Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Ψυχικό

Λαυρίου 17.00 Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου

Ν. Αλικαρνασσού 17.00 Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

Μ. Λιούγκας 17.00 Πανιώνιος Cosmorama Travel – Κόροιβος

Δευτέρα 19/10

Τ. Καμπούρης 20.00 Kerakoll ΑΓΕΧ – Πανερυθραϊκός