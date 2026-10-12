Elite League: Το δραματικό φινάλε στο Μαχητές - Σοφάδες με το νικητήριο καλάθι του Τσουμάνη
Ο Ανδρέας Τσουμάνης ήταν ο παίκτης της τελευταίας στιγμής για τους Μαχητές, οι οποίοι επικράτησαν των Σοφάδων στο τελευταίο παιχνίδι για την 2η αγωνιστική της Elite League.
Ο 25χρονος φόργουορντ βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο, την κατάλληλη στιγμή, καθώς πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και με καλάθι στα 10'' έδωσε στην ομάδα του προβάδισμα με 92-91 το οποίο έμελλε να ήταν και το τελικό σκορ του αγώνα.
Για τους νικητές καλύτεροι ήταν οι Μπανκς (20π.) και Κωνσταντινίδης (17π.) αλλά ο Τσουμάνης ήταν ο παίκτης της τελευταίας στιγμής.
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο
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