Οι Μαχητές έριξαν νικηφόρα την αυλαία της 2ης αγωνιστικής της Elite League χάρη στο καλάθι του Τσουμάνη.

Ο Ανδρέας Τσουμάνης ήταν ο παίκτης της τελευταίας στιγμής για τους Μαχητές, οι οποίοι επικράτησαν των Σοφάδων στο τελευταίο παιχνίδι για την 2η αγωνιστική της Elite League.

Ο 25χρονος φόργουορντ βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο, την κατάλληλη στιγμή, καθώς πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και με καλάθι στα 10'' έδωσε στην ομάδα του προβάδισμα με 92-91 το οποίο έμελλε να ήταν και το τελικό σκορ του αγώνα.

Για τους νικητές καλύτεροι ήταν οι Μπανκς (20π.) και Κωνσταντινίδης (17π.) αλλά ο Τσουμάνης ήταν ο παίκτης της τελευταίας στιγμής.