Τάισον Φιούρι: Η εντυπωσιακή είσοδός του σαν Σπαρτιάτης (vid)

Πριν... διαλύσει τον Γουάιλντερ, ο Τάισον Φιούρι φρόντισε να τραβήξει τα βλέμματα πάνω του κάνοντάς την είσοδό του στο ρινγκ ως Σπαρτιάτης!

Σαν άλλος... Λεωνίδας έκανε την είσοδό του στην T-Mobile Arena ο Τάισον Φιούρι για τον αγώνα με τον Γουάιλντερ, τον οποίο και έριξε νοκ άουτ στον 11ο γύρο, ύστερα από μια τιτανομαχία για τα βαριά κιλά.

Στο twitter μάλιστα, ο 33χρονος αποθεώνεται για την επιλογή του να ντυθεί Σπαρτιάτης και μάλιστα κάποιοι τον αποκαλούν από «Gypsy King»... Spartan King.

Tyson fury is now a Spartan king 👑😳#wildervsfury3 pic.twitter.com/NKlPrOVwAk — speedyleaks1 (@speedyleaks31) October 10, 2021

Never fails to amaze me!!!! Tyson Fury the gypsy king. And in his Spartan costume .Always puts on a show! 😂😂😂 HERE WE GO!!!! #TysonFuryVsDeontayWilder #FuryVsWilder3 pic.twitter.com/hblt1CLNR7 — DooleysLeftLegs❤️🖤GS💯 (@dooleysleftlegs) October 10, 2021

H τρέλα του Φιούρι για τους Σπαρτιάτες είναι γνωστή. Πριν κάνει την είσοδό του στα ρινγκ συνηθίζει να φωνάζει: «Είμαστε Σπαρτιάτες»!

Photo Credit: Getty