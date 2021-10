Φιούρι – Γουάιλντερ: Ο «βασιλιάς» δεν έπεσε από το θρόνο του (vid)

Ο Τάισον Φιούρι νίκησε ξανά τον Γουάιλντερ βγάζοντάς τον νοκ άουτ στον 11ο γύρο, με τον «Gypsy KIng» να μη χάνει το στέμμα του στα βαριά κιλά!

Η T-Mobile Arena στη Νεβάδα... ταρακουνήθηκε από τον ισοπεδωτικό «Gypsy King»!

Ενα δυνατό δεξί προσγειώνεται στο πρόσωπο του Γουάιλντερ στον 11ο γύρο. Ο Τάισον Φιούρι νικάει θριαμβευτικά σ' ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα ματς της χρονιάς και παρέμεινε κάτοχος στα βαριά κιλά στην ομοσπονδία της WBC.

Ετσι, ο 33χρονος Άγγλος από το Μάντσεστερ θριάμβευσε στο rematch του Φεβρουαρίου του 2020, όπου και τότε είχε νικήσει τον Γουάιλντερ με TKO στον 7ο γύρο.

Αυτή τη στιγμή το ρεκόρ του είναι 31 νίκες σε 31 ματς, ενώ η μία ισοπαλία που έχει στην επαγγελματική του καριέρα είναι με τον τελευταίο αντίπαλό του. Αυτή ήρθε την 1η Δεκεμβρίου του 2018 όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι για πρώτη φορά στο Staples Center του Λος Άντζελες.

Τώρα, μένει να δούμε αν ο επόμενος που βρεθεί απέναντί του στο ρινγκ θα είναι ο Ουκρανός Ολεκσάντρ Ούσικ που... ισοπέδωσε τον Αντονι Τζόσουα πριν λίγες μέρες.

AND STILL!



IT'S ALL OVER! Tyson Fury finally puts Deontay Wilder away.



A sensational fight. A battle. Wow. #bbcboxing #FuryWilder3