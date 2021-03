Εστία - φάντασμα στο Μαρακανά, 33 χρόνια μετά (vid)

Το βράδυ του Σαββάτου (27/3) ο Κριστιάνο Ρονάλντο είδε να μην μετράει καθαρό του γκολ στην αναμέτρηση Σερβία - Πορτογαλία, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022. Στο 90'+3'ο αρχηγός της Πορτογαλίας έκανε πλασέ στην κίνηση με το δεξί από σέντρα του Νούνο Μέντες, η μπάλα πέρασε πεντακάθαρα τη γραμμή πριν ο Στέφαν Μίτροβιτς απομακρύνει, αλλά ο δεύτερος βοηθός Μάριο Ντικς είχε άλλη άποψη. Ο Ρονάλντο εκνευρίστηκε, πήγε κοντά του, ούρλιαζε δίπλα στο πρόσωπό του, με αποτέλεσμα σωστά να δεχτεί κίτρινη από τον Ολλανδό ρέφερι Ντάνι Μακέλι στο «Rajko Mitić» του Βελιγραδίου.

Αν νομίζετε πάντως πως αυτό ήταν το πιο εξόφθαλμο γκολ που δεν μέτρησε τόσο άδικα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, ίσως δεν θυμάστε τι έγινε το 1988 στο ίδιο γήπεδο, στην ίδια εστία, στο παιχνίδι Ερυθρός Αστέρας - Μίλαν για το Κύπελλο Πρωταθλητριών. Τότε που οι διαιτητές δεν είδαν ότι ο Γκόραν Βασιλίεβιτς του Ερυθρού Αστέρα είχε σημειώσει πεντακάθαρο αυτογκόλ (ο ίδιος απομάκρυνε τη μπάλα, αφού βέβαια αυτή λίγο έλειψε να ακουμπήσει τα δίχτυα).

That’s the biggest over-the-line fuck-up since Red Star Belgrade v AC Milan in 1988-89

In that European Cup tie, the ball virtually hit the back of the net…and wasn’t given!

Luckily for Milan, they went on to win on penalties and then the trophy itself#AVLSHE #MichaelOliver pic.twitter.com/2xgciTydJL

— Carlo Garganese (@carlogarganese) June 17, 2020