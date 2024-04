Οι οπαδοί της Ίντερ πανηγύρισαν το πρωτάθλημα τοποθετώντας ένα φέρετρο στα χρώματα της μισητής συμπολίτισσας Μίλαν έξω από τον καθεδρικό ναό της πόλης.

Με μόλις πέντε παιχνίδια να απομένουν για τη σεζόν 2023-24 της Serie A, η Ίντερ του Σιμόνε Ιντζάγκι εδραίωσε την πρώτη της θέση στον βαθμολογικό πίνακα με την εκτός έδρας νίκη της με 2-1 επί της αντιπάλου της Μίλαν την Δευτέρα (22/04).

Μετά τη νίκη της ομάδας τους, οι οπαδοί των «Νερατζούρι» πανηγύρισαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος με ένα φέρετρο στα χρώματα της Μίλαν μπροστά στον καθεδρικό ναό (Ντούομο) της πόλης.

Τα σχετικά βίντεο έχουν γίνει viral βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε τα:

Alle 3.15 compare la bara del Milan in Duomo #IM2Stars pic.twitter.com/duljTNsiiT

Curva Nord Milano celebrates Inter 20th Italian league title after winning the Milan derby last night.🤩🎉🇮🇹 pic.twitter.com/0n5qsrc4ZT