Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Il Mattino» η Νάπολι περιμένει την αποχώρηση του Στέφανο Πιόλι για να του κάνει πρόταση για διετές συμβόλαιο.

Παρά τα «σύννεφα» που υπήρχαν κατά τη διάρκεια της σεζόν ο Στέφανο Πιόλι θα βγάλει κανονικά τη σεζόν στη Μίλαν και την έχει σταθερά στη 2η θέση της Serie A. Πάντως τίποτα δεν μπορεί να είναι σίγουρο για την επόμενη σεζόν. Ο Ιταλός κόουτς έχει ακόμα ένα χρόνο στο συμβόλαιο του, όμως είναι ανοιχτό αν θα συνεχίσει στους Ροσονέρι.

Η αποτυχία να διεκδικήσει το πρωτάθλημα με αξιώσεις σε συνάρτηση με τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό στο Europa League από τη Ρόμα φέρνουν τον 58χρονο τεχνικό σε δύσκολη θέση. Πάντως ήδη υπάρχει ομάδα που παρακολουθεί τις εξελίξεις...

