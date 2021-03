Ανθρώπινα δικαιώματα και Μουντιάλ 2022. Μετά τη Νορβηγία και τη Γερμανία, ποιος; (pic)

Πρώτη το έκανε η Νορβηγία την περασμένη Τετάρτη. Οι Σκανδιναβοί έδειξαν βαθιά ευαισθητοποίηση για τις τρομερά σκληρές συνθήκες εργασίας, αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα που επικρατούν στο Κατάρ, ενόψει του Μουντιάλ του 2022. Τη σκυτάλη πήραν μία μέρα μετά οι Γερμανοί και τώρα οι Νορβηγοί το πήγαν ένα βήμα παραπέρα.

Ο Χάαλαντ και η παρέα του εμφανίστηκαν με τα ίδια μπλουζάκια που έγραφαν το human rights, αλλά είχαν προσθέσει από κάτω: «Νορβηγία, Γερμανία; Ποιος είναι ο επόμενος;» παρακινώντας με αυτόν τον τρόπο και τις άλλες χώρες να ακολουθήσουν την εν λόγω προσπάθειά τους.

Norway taking to the pitch vs Turkey with a new t-shirt.

This time the slogan reads:

"HUMAN RIGHTS - on and off the pitch

Norway

Germany

NEXT?"

With one arm raised. pic.twitter.com/NiQPjtbeYS

— Jonas Giæver (@CheGiaevara) March 27, 2021