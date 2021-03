Αλήθεια ή ψέματα; Πιγκουίνοι βολτάρουν στο κλειστό «Μπερναμπέου»! (vid)

Μετά την εμφάνιση του κορονοϊού και εξαιτίας του lockdown, είδαμε δελφίνια στα κανάλια της Βενετίας και ζώα να βολτάρουν σε κεντρικούς δρόμους της Νέας Υόρκης. Τι δεν είχαμε δει; Πιγκουίνους σε ένα γήπεδο και μάλιστα κλειστό, όπως είναι το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» της Ρεάλ Μαδρίτης, αφού εδώ και έναν χρόνο γίνονται έργα!

Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για μοντάζ αλλά, όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο, ξαφνικά εμφανίζονται δύο από αυτά τα συμπαθέστατα δίποδα να βολτάρουν εντός του γηπέδου της Βασίλισσας, το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία πλήρους ανακαίνισης.

| There are penguins at the Santiago Bernabeu. @JavierCaireta #rmalive pic.twitter.com/MTgDZVTV3N

— Madrid Zone (@theMadridZone) March 25, 2021