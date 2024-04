Σύμφωνα με την «Bild», ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν θα συναντηθεί σύντομα με την γερμανική ομοσπονδία για να συζητήσει για την ανανέωση του συμβολαίου του ενώ τον Γερμανό τεχνικό θέλει και η Μπάγερν Μονάχου.

Η γερμανική «Bild» αποκάλυψε ότι σύντομα, δηλαδή σε περίπου 2-3 εβδομάδες, θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες του Γιούλιαν Νάγκελσμαν με την γερμανική ομοσπονδία για την ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας

Ο Γερμανός τεχνικός θέλει να έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση με το μέλλον του προτού ξεκινήσει το Euro του καλοκαιριού, όμως η απόφασή του δεν είναι εύκολη, αφού εκτός από την εθνική ομάδα της Γερμανίας, στον πάγκο της οποίας βρίσκεται από τον Σεπτέμβριο του 2023, υπάρχει και η επιλογή της Μπάγερν Μονάχου, από την οποία θα αποχωρήσει ο Τούχελ μετά την φετινή καταστροφική σεζόν.

Το γεγονός πως ανανέωσε με την γερμανική ομοσπονδία το συμβόλαιό του ο αθλητικός διευθυντής, Ρούντι Φέλερ, ένας από τους ανθρώπους που τον επέλεξαν, είναι θετικό σημάδι και για την υπόθεση του Νάγκελσμαν, όπως υπογραμμίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ομοσπονδίας, Αντρέας Ρέτιγκ.

Ο ίδιος ο Φέλερ πάντως τόνισε πως είναι πολύ δύσκολη η απόφαση που έχει να πάρει ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, αφού είναι ένα επιτυχημένος νεαρός κόουτς κι έχει μπροστά του πολλές και καλές προσφορές.

