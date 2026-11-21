Ο Άλιμος μετέτρεψε το 2-6 σε 6-6 και στο τέλος νίκησε την ολλανδική Ντονκ στα πέναλτι με συνολικό σκορ 11-10, στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Euro Cup γυναικών.

Ο Άλιμος για 22 περίπου αγωνιστικά λεπτά είχε «κολλήσει» στα δύο γκολ στον αγώνα με την ολλανδική Ντονκ στο κολυμβητήριο του Αλίμου, όμως στο τέλος έφθασε στη νίκη στη διαδικασία των πέναλτι με συνολικό σκορ 11-10 (καν. αγ. 6-6) και πήρε το δίποντο της νίκης στον εναρκτήριο αγώνα του Γ' Ομίλου στο Euro Cup γυναικών.

Στο ντεμπούτο του Τάσου Πυρπυρή, ως πρώτου προπονητή, ο Άλιμος βρέθηκε πίσω στο σκορ με 6-2 στο 3ο οκτάλεπτο, όμως επέστρεψε στον αγώνα, ισοφάρισε σε 6-6 και στο τέλος πήρε τη νίκη στα πέναλτι. Στον όμιλο παίρνει μέρος και η Λιλ και η ομάδα που θα πάρει την 1η θέση θα περάσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

H ολλανδική ομάδα είχε σταθερά το προβάδισμα, με 2-0, 3-1 και 4-2 με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Μάλιστα ξέφυγε με 6-2, στα 2:34 πριν από το τέλος της 3ης περιόδου, όμως ακολούθησε η αντίδραση από τον Άλιμο. Τα γκολ από τη Μαργαρίτα Πλευρίτου και τη Μάριτ φαν ντερ Βέιντεν, πριν ολοκληρωθεί το οκτάλεπτο, έφεραν τη μείωση του σκορ σε 6-4 κι έδωσαν ελπίδα.

Η Μόργκαν Οτσόα έφερε την ελληνική ομάδα σε απόσταση ενός γκολ, 6-5, στα 6:51 πριν από το τέλος, με τη Μαργαρίτα Πλευρίτου να ισοφαρίζει σε 6-6 (4:59) και τον αγώνα να οδηγείται στα πέναλτι.

Εκεί η Οτσόα αστόχησε για τον Άλιμο στη 2η εκτέλεση, με τη Μάουντ Μέγκενς να είναι μοιραία για την Ντονκ, αποτυγχάνοντας με τη σειρά της στην 1η και στην 6η εκτέλεση, πριν η Μαργαρίτα Πλευρίτου σκοράρει για το 5-4 στην έξτρα διαδικασία και «σφραγίσει» το δίποντο για τον Άλιμο.

Τα οκτάλεπτα: 1-2, 1-2, 2-2, 2-0

Τα πένακλτι: 5-4

Άλιμος (Τάσος Πυρπυρής): Λάζαρη, Μαργαρίτη, Κουνδουράκη, Θ. Παπαδοπούλου, Μ. Πλευρίτου 2, Χριστοδούλου, Γρηγοροπούλου 1, Οτσόα 1, Μ. Παπαδοπούλου, Αφ. Μπιτσάκου 1, Τζωρτζακάκη, Φαν ντερ Βέιντεν 1, Κυριακοπούλου, Κραβαρίτη.

Ντονκ (Ερικ Μπρουγκέ): Βάλτμαν, Μέγκενς, Γιορ, Φερμέουλεν 1, Φαν ντερ Λίντε, Φαν Ντικ 1, Ρένκερς, Φος, Κλάεσενς 1, Φαν ντερ Μερ 2, Χιάτι, Σνίντερς, Χάκστιν 1.



Η βαθμολογία η συνέχεια στον Όμιλο

1.Άλιμος 2

2.Ντονκ 1

3.Λιλ 0

Η 2η αγωνιστική (28/11)