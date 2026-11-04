O Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη συνέχισαν με άνετες νίκες στη Waterpolo League γυναικών

Οι Ολυμιακός, Βουλιαγμένη, Άλιμος και Εθνικός προχώρησαν με άνετες νίκες στην 7η αγωνιστική στη Waterpolo League γυναικών.

Τα φαβορί προχώρησαν με νίκες στα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής της Waterpolo League γυναικών, που έγιναν την Τετάρτη (4/11). Ο Ολυμπιακός νίκησε τη ΝΕΠ με 25-6 στον Πειραιά, συνεχίζοντας την αλάνθαστη πορεία του στο πρωτάθλημα.

Η Βουλιαγμένη επικράτησε επί των Χανίων με 20-9 στο «Αντ. Δημητρόπουλος» της Γλυφάδας, ενώ ευρεία εντός έδρας νίκης σημείωσε και ο Άλιμος επί του ΓΣ Ηλιούπολης με 27-6. Τέλος, ο Εθνικός πέρασε νικηφόρα από τη Λάρισα με 20-9.

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (7η αγωνιστική)

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Γλυφάδα-ΠΕΚΕΒ 11-8

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

Χανιά-Βουλιαγμένη 9-20

Τα οκτάλεπτα: 0-6, 2-6, 3-3, 4-5

ΝΟ Χανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης – Γιώργος Μορφέσης): Βλαχαντώνη, Σιγάλα, Ιγνατίου, Σπανδωνίδου 1, Βασιλείου, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 3, Στρατηδάκη 3, Κρασάκη, Λιμπιτάκη, Φράγκου, Νιαρχάκου 2, Πασβάντη, Διρχαλίδου, Πατεράκη

ΝΟ Βουλιαγμένης (Κώστας Χατζηδάκης): Κοτσιώνη, Κοβάτσεβιτς 1, Καλογεροπούλου 1, Ανδρεάδη Α. 1, Καπετοπούλου 5, Ελμισιάν 1, Φουντωτού 3, Κρασσά 2, Μπουλούκη 2, Ανδρεάδη Δ., Μουλχάουζεν 1, Αγγελίδη, Κατσούλη, Ανδριανάκη 1, Τσιμάρα 2

Λάρισα-Εθνικός 10-18

Τα οκτάλεπτα: 1-5, 4-3, 3-7, 2-3.

Λάρισα (Μεκρουριάδης): Καζάνα, Πανταζή, Μητσάκου, Χασιώτη, Ε. Λούδη 3, Αλεξία, Σακελλαρίου, Μιχαηλίδου, Πετάση 1, Γκριφκόεν, Α. Λούδη 4, Κροτό 1, Ζμπήτα.

Εθνικός (Ορέστης Σαλάχας): Τζούρκα, Καραγιάννη 1, Γαλανοπούλου 1, Turner 4, Σιμάκου, Τσιμάρα 4, Χατζηκυριακάκη 1, Μπέτα, Σταυρίδου, Κανετίδου 2, Wissmann, Τσιουγκρή 3, Νίκου, Κλαψιανού, Νικολοπούλου 2.

Ολυμπιακός-ΝΕ Πατρών 25-6

Τα οκτάλεπτα: 6-4, 5-1, 6-1, 8-0.

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Ελληνιάδη 6, Κουρέτα 5, Σάντα 5, Κουρτίδου 1, Άντριους 2, Μπίκου 2, Πάτρα, E. Νίνου 3, B. Πλευρίτου, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη, Νίγκρο, Χάιντου, Σαλταμανίκα, .

ΝΕ Πατρών (Γιώργος Τσόκας): Πολίτη, Κεπένου, Κοτζαμπάση, Νισιγιάμα 3, Τσιμάρα 1, Σιτάρα, Κοντάκου Χ., Μιχαλάτου, Τσίγκα, Κοντάκου Δ., Αγγελοπούλου, Λυκοθανάση 1, Κοντάκου Α., Κακαΐδη, Τσίγκα Ε.

Άλιμος-Ηλιούπολη 27-6

Τα οκτάλεπτα: 5-0, 4-1, 10-1, 8-4.

Άλιμος (Νίκος Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη 2, Κουνδουράκη 2, Μ. Πλευρίτου 3, Χαλδαίου 6, Γρηγοροπούλου, Οτσόα 3, Παπαδοπούλου 3, Α. Μπιτσάκου 6, Τζωρτζακάκη, Κραβαρίτη 2, Κυριακοπούλου, Χριστοδούλου.

ΓΣ Ηλιούπολης: Μαυρωτά, Κύρκου 1, Κακλή, Γεωργίου, Παναιγιώτι, Θεοφανοπούλου, Γκίλλα, Υφαντή, Τσιγαρίδα, Παπασηφάκη, Σκαρπελέζου, Μαρδάκη 1, Κάλτση, Βελέντζα 1, Κλεισούρα 3.



Tετάρτη 2 Δεκεμβρίου

15:30 Νέας Σμύρνης, Πανιώνιος-ΠΑΟΚ



Βαθμολογία